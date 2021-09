Le due strutture di Ostetricia e Ginecologia e di Neonatologia e Pediatria dell’Ospedale di Desio hanno deciso di dedicare la giornata di domani, 9 settembre, alla campagna contro il consumo di bevande alcoliche durante la

gravidanza o nel corso dell’allattamento.

In ospedale a Desio una campagna contro l'alcol in gravidanza

A tutte le utenti sarà distribuito un volantino che sottolinea alcuni dati sulla base dell’evidenza scientifica.

Ad esempio, fra gli altri: consumare bevande alcoliche in gravidanza aumenta il rischio di danni alla salute del bambino; l'alcol è una sostanza tossica in grado di passare la placenta e raggiungere il feto alle stesse concentrazioni di quelle della madre.

E ancora, spiegano gli specialisti: il feto non ha la capacità di metabolizzare l’alcol che quindi nuoce direttamente alle cellule cerebrali e ai tessuti degli organi in formazione.

“La sindrome alcolico fetale (FASD) - continuano i medici di Desio - è la più grave delle patologie del feto indotte dal consumo di alcol durante la gravidanza. Debilita l’individuo sia a livello mentale che fisico. Tuttavia è una sindrome prevenibile al 100% se si evita di assumere alcolici in gravidanza”.