Al via nei prossimi giorni i lavori per la realizzazione della rete in fibra ottica a Usmate Velate. I lavori rientrano nell’ambito del progetto nazionale “Italia a 1 Giga”, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e gestito da Infratel Italia.

In paese arriva la fibra ottica

Gli interventi interesseranno progressivamente diverse zone del paese e comporteranno l’apertura di numerosi cantieri con tagli stradali e scavi necessari alla posa dei cavi. La ditta incaricata dei lavori provvederà al ripristino delle pavimentazioni e del manto stradale al termine delle operazioni, garantendo la sicurezza e la percorribilità delle vie coinvolte.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini alla collaborazione e alla pazienza per eventuali disagi temporanei alla viabilità, ricordando che l’opera consentirà di dotare tutto il territorio di una connessione ultraveloce, fondamentale per lo sviluppo digitale e la competitività del Comune.

È possibile verificare se il proprio indirizzo è incluso tra quelli coperti dal progetto visitando il sito ufficiale della Banda Ultra Larga: https://bandaultralarga.italia.it/indirizzo

(foto archivio)