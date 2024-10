In partenza a Bernareggio il corso per ottenere il Patentino per cani: come iscriversi

Inizierà giovedì 17 ottobre a Bernareggio (MB) il corso valido per il rilascio del Patentino per cani organizzato dal servizio di medicina veterinaria di ATS Brianza in collaborazione con il Comune di Bernareggio e con ENPA di Monza e Brianza.

In partenza a Bernareggio il corso per ottenere il Patentino per cani

Il corso, aperto a tutti i proprietari di cani e non, si pone come obiettivo di fornire basilari nozioni sulla corretta gestione del più fedele amico dell’uomo e si articolerà in tre serate: giovedì 17 ottobre, giovedì 24 ottobre e giovedì 7 novembre sempre dalle ore 20.00 alle ore 23.30 nell’Auditorium di via Morselli 1 a Bernareggio e vedrà la partecipazione di qualificati relatori.

Prima il corso, poi il test

Il corso tratterà vari argomenti, quali:

- l’etologia canina;

- lo sviluppo comportamentale in relazione alle diverse fasi di vita del cane (da cucciolo alla terza età);

- il benessere del cane;

- la comunicazione intra- ed extraspecifica;

- il linguaggio del cane (comunicazione olfattiva, acustica e visiva); gli errori di comunicazione;

- come prevenire l’aggressività e i problemi comportamentali;

- gli obblighi di legge di un buon proprietario;

- le figure di riferimento per avere informazioni corrette e aiuto in caso di problemi.

Per conoscere il programma completo e i nomi e qualifiche di tutti i relatori, consultare la locandina sul sito ENPA qui: https://www.enpamonza.it/archives/83297.

Al termine delle lezioni teoriche è previsto un test di apprendimento. A coloro che hanno preso parte a tutte le serate e lo avranno superato sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Come iscriversi

È possibile iscriversi al corso entro il 14 ottobre 2024 scrivendo a patentino@enpamonza.it. Il corso prevede un contributo di 10 euro, da consegnare in occasione della prima serata. Il ricavato sarà interamente devoluto a ENPA di Monza e Brianza per tutte le sue attività.

Si tratta di un appuntamento da non perdere per migliorare le proprie conoscenze sul cane, sul suo mondo e sulle regole che oggi disciplinano la responsabile proprietà di questo splendido animale, troppo spesso vittima di errori di gestione da parte dei proprietari.

Giova ricordare che il proprietario è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione del proprio cane e risponde, sia civilmente sia penalmente, dei danni e delle lesioni provocati dal proprio amico.

Cos’è il patentino

Il patentino, si legge nel sito del Ministero della Salute, «è un attestato rilasciato ai proprietari e detentori di cani o a chiunque intenda divenirlo, al termine di un percorso formativo con superamento di un test di verifica finale, organizzato dai Comuni congiuntamente con il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente».