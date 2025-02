Dopo il primo importante intervento di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni lapidee lungo la via Vittorio Emanuele II a Vimercate, l’Amministrazione Comunale sta per partire con un altrettanto importante intervento questa volta lungo il principale accesso al borgo di Oreno.

In partenza i lavori di manutenzione delle pavimentazioni in porfido a Oreno

Da lunedì 17 febbraio, andrà sotto i ferri la via Madonna nel tratto compresso tra l’intersezione con via Santa Caterina da Siena e piazza San Michele.

L’intervento avrà le stesse caratteristiche di quello precedente di via Vittorio Emanuele II: previsto il riutilizzo della pavimentazione in porfido esistente e il risanamento della fondazione stradale.

Cantiere in tre fasi

Gli uffici tecnici comunali e la ditta che si è aggiudicata l’appalto hanno suddiviso il cantiere in tre fasi, che, condizioni meteorologiche permettendo, si concluderanno il 22 marzo. Per tutta la durata dei lavori la via Madonna sarà chiusa al traffico ad eccezione dei residenti che la potranno percorrere a seconda dell’avanzamento del cantiere.

Il lavori si muoveranno da ovest verso est con partenza dall’intersezione con piazza San Michele verso la via Santa Caterina da Siena. Per questa prima fase resterà chiusa anche la via Carso e i residenti potranno accedere alle proprie abitazioni da via Vallicella.

Durante tutto il periodo dei lavori sarà sempre garantito l’accesso pedonale lungo i marciapiedi.