L'intervento finanziato da Regione e curato da Brianzacque lungo le vie Pessina e Volta avrà una durata di circa 9 mesi

È stato consegnato ufficialmente nei giorni scorsi il cantiere per la realizzazione della nuova condotta di gronda in via Pessina e via Volta, a Biassono, intervento destinato a mettere mano in modo strutturale alle criticità idrauliche che da anni provocano allagamenti nell’area della rotatoria tra le due vie.

In partenza il cantiere per la nuova condotta antiallagamenti

L’opera, del valore complessivo di 737.800 euro (IVA esclusa) e finanziata da Regione Lombardia nell’ambito del Piano Lombardia, prevede la realizzazione di una nuova infrastruttura idraulica a servizio del Reticolo Idrico Minore, con l’obiettivo di regolare le portate del Rio San Cassiano ed evitare il sovraccarico del sistema fognario comunale.

Nel dettaglio, il progetto comprende la posa di una condotta in vetroresina dal diametro di 500mm e lunga circa 270 metri lungo via Pessina, in sostituzione della tombinatura esistente, e la realizzazione di un sistema di laminazione sul ramo Ovest del Rio San Cassiano, con vasca volano da circa 500 metri cubi, manufatto di regolazione e grigliatura.

Inquadramento e tempistiche

L’intervento è inserito nel programma regionale 2022–2026 per la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione della direttiva europea 2007/60/CE sulle alluvioni.

L’avvio operativo è previsto per il 22 giugno e la durata dei lavori è stimata in circa nove mesi.

Viabilità e disagi

Il cantiere interesserà principalmente via Pessina e solo in parte via Volta. Durante i lavori potrebbero verificarsi dei disagi alla circolazione viabilistica, che subirà delle modifiche locali gestite con l’installazione di un senso unico alternato nel tratto di via Pessina compreso tra la rotatoria di via Volta e via Monte Cassino e con un senso unico in sola direzione sud (con possibili chiusure totali e accesso limitato ai soli residenti) del tratto di via Pessina tra la rotatoria fino all’incrocio con via delle Vigne.

L’obiettivo dell’opera