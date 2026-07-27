Prenderanno il via questo fine luglio a Cesano Maderno i lavori di asfaltatura programmati dall’Amministrazione comunale nell’ambito del piano manutenzioni 2025. L’intervento interesserà circa 12 mila metri quadrati di superficie stradale e coinvolgerà 11 vie della città, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, la qualità della viabilità e il decoro urbano.

In partenza il piano asfaltature: 11 vie interessate

“Prosegue il programma di manutenzione straordinaria delle strade cittadine – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Manuel Tarraso – Si tratta di interventi frutto di un’analisi su numerose vie cittadine in funzione del transito veicolare, della pericolosità e dello stato di ammaloramento, per un investimento che cuba 500 mila euro. A questo si aggiungono interventi puntuali in risposta ad alcune criticità evidenziate su diverse vie del territorio comunale e un piano di segnalamento che prevede il ripasso della segnaletica orizzontale su gran parte del territorio urbano che ha già avuto il via e proseguirà per tutta l’estate. Siamo prossimi, inoltre, all’approvazione del progetto esecutivo del Piano asfaltature 2026 per un importo complessivo di quadro economico pari a 800 mila euro, che vedrà ulteriori interventi sulle nostre strade. Cifre importanti che nel corso di questo mandato abbiamo sempre destinato alla manutenzione stradale, consapevoli della vastità del territorio e di come in questi ultimi anni gli interventi sui sottoservizi da parte di enti terzi abbiano interessato ampie porzioni delle vie cittadine compromettendo in alcuni casi la qualità delle infrastrutture stradali. L’Amministrazione ha risposto con un attento richiamo al rispetto delle normative, da un lato, e, dall’altro, con lo stanziamento di risorse significative”.

L’elenco delle strade

Le strade cesanesi interessate dai lavori in avvio sono: via Cantore, via Dante Alighieri, via Marche, via Giovanni Berchet, via Brennero, via Alessandro Manzoni, via Puglie, via Abetone, via Rialzo Baruccanetta, via Geremia Bonomelli e via Sardegna.

Il cantiere partirà da via Manzoni e via Dante, per proseguire con via Berchet, via Sardegna, via Marche e via Puglie e progressivamente con le altre strade inserite nel programma.

Tempi e modalità

L’intervento è stato pianificato nel periodo estivo, comprendendo anche il mese di agosto, per ridurre al minimo l’impatto sulla circolazione e limitare i disagi per i cittadini.

I lavori prevedono il rifacimento della pavimentazione bituminosa, il risanamento dei tratti maggiormente deteriorati e il rinnovo della segnaletica orizzontale e verticale. Salvo imprevisti legati alle condizioni meteorologiche, le opere si concluderanno entro la metà del mese di ottobre.

Segnaletica già eseguita

Proseguono anche gli interventi di rifacimento e adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale. Da maggio ad oggi sono già stati eseguiti numerosi lavori in diverse zone della città, tra cui:

Via Monte Sacro tra via Adamello e via Tremiti: nuovi parcheggi in linea, linee di margine, centrale e di arresto; Parcheggio interno via Monte Sacro: ripasso parcheggi; Via Tazzoli: parcheggi in linea, linee di margine centrale e di arresto, attraversamenti; Parcheggio via De Medici: ripasso e modifica parcheggi; Corso Roma: posa parapedonali e paletti dissuasori; Via Monte Resegone: parcheggi in linea, linee di margine centrale e di arresto, attraversamenti. Via Conciliazione: parcheggi in linea, linee di margine, centrale e di arresto, attraversamenti, corsia ciclabile; Via San Carlo da via Molino Arese a via Remartini: parcheggi in linea, linee di margine, centrale e di arresto, attraversamenti; Via Barbarossa: linee di margine, centrale e di arresto, attraversamenti; Via Quarto: linee di margine, centrale e di arresto, attraversamenti; Via Cavallotti: linee di margine, centrale e di arresto, attraversamenti; Via Manzoni da via Cavallotti alla superstrada: linee di margine, centrale e di arresto, attraversamenti; Corso Roma da Corso Libertà a via Col di Tenda: parcheggi in linea, linee di margine, centrale e di arresto, attraversamenti. Con aggiunta di parcheggi e adeguamenti agli incroci; Parcheggi del cimitero lungo via Cavallotti e a est di via Quarto; Via Sant’Eurosia: linee di margine, centrale e di arresto, attraversamenti; Quartiere Liate tra le vie Elisabetta Borromeo, Artigiani, Santa Chiara, Palestro, San Carlo: ripasso linee di arresto e attraversamenti e (ove necessario) parcheggi in linea, linee di margine, centrale. Inoltre, sono stati eseguiti anche i lavori di completamento della segnaletica in via Monte Resegone, in via San Luigi e in via Sant’Eurosia.

Interventi già programmati

È infine già programmata la realizzazione della nuova segnaletica in via Monte Gavio, in via San Domenico Savio con mini-rotatoria e in via Garibaldi (da via Caprera al Torrazzo), compresa la segnaletica in piazza Arese e aree limitrofe, oltre al rifacimento della segnaletica in via Monte Rosa e al completamento degli interventi in corso Libertà.