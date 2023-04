In partenza un corso di alfabetizzazione digitale per genitori

Servizi online, sicurezza e comunicazione digitale. Sono i tre temi al centro del corso di alfabetizzazione digitale in partenza a Vimercate e dedicato ai genitori.

In partenza un corso di alfabetizzazione digitale per i genitori

Nell’ambito degli obiettivi legati al piano di diritto allo studio, l’assessorato alla cura delle persone nell’ambito delle politiche dell’istruzione ha organizzato con il Centro Provinciale Istruzione Adulti di Monza e Brianza un corso che partirà il prossimo 27 aprile in Biblioteca. Il corso è tenuto dal professor Carmelo Recatti, insegnante di Tecnologia di scuola secondaria di primo grado in servizio al CPIA di Monza e Brianza. Esperto di tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la didattica, ha conseguito nell’anno 2020 il Master DOL al Politecnico di Milano - Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria.

I temi

Nel corso degli incontri, tre in totale, verrà dato spazio all’illustrazione dei portali web della Pubblica Amministrazione (registro elettronico scolastico, sito web del Comune, fascicolo sanitario elettronico, INPS, agenzia delle entrate, ecc.) alla conoscenza di Spid e CIE dalla richiesta al suo utilizzo per accedere ai portali della pubblica amministrazione.

Ed ancora verrà posta l'attenzione su come interagire con gli altri attraverso le tecnologie digitali e capire quali sono gli strumenti di comunicazione più appropriati in un determinato contesto, per condividere dati, informazioni e contenuti

digitali.

Spazio infine alla sicurezza digitale per imparare come proteggere i dispositivi e i contenuti digitali, comprendere i rischi presenti negli ambienti digitali (spam, malware, ransomware, phishing) e le buone pratiche per evitare la dipendenza da internet e altre patologie.

Le date

Gli incontri come detto partiranno il 27 aprile e proseguiranno nelle date del 4 e 11 maggio 2023. Tutti gli incontri si terranno dalle 9.00 alle 12.00 presso la sala corsi della Biblioteca Civica di Vimercate. La partecipazione è gratuita e sono previsti massimo 15 partecipanti.

Come iscriversi

Per partecipare è necessaria la prenotazione chiamando il numero 039.66.59.453 (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13) oppure inviando una mail all’indirizzo pi@comune.vimercate.mb.it. (le domande verranno accolte in ordine di ricezione).

Le lezioni si svolgeranno in presenza, e saranno articolate in un tempo di divulgazione delle informazioni da parte del docente, e un tempo di produzione e applicazione da parte degli studenti per la verifica dell’acquisizione delle competenze.