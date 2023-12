In pensione dopo 37 anni consecutivi in Comune

Ha svolto quasi tutta la carriera lavorativa al servizio del Comune di Usmate Velate.

Il sindaco le ha consegnato una targa

Oggi, venerdì 22 dicembre, il sindaco Lisa Mandelli ha consegnato alla dipendente comunale Lucia Penati una targa di ringraziamento a nome di tutta l’Amministrazione, augurandole una serena pensione e complimentandosi per quanto fatto a servizio dei cittadini.

"Ci mancherà la sua generosità"

“Un ringraziamento particolare a Lucia Penati, alla sua inesauribile voglia di fare e di trovare soluzioni a vantaggio della collettività - ha detto il sindaco - Oltre al suo bagaglio di capacità, ci mancherà la sua generosità nel supportare tutti noi e che rappresenta un prezioso patrimonio a cui ispirarsi. Lucia Penati raggiunge la meritata pensione col nuovo anno: è entrata nei nostri uffici a metà anni Ottanta ed ha vissuto l’evoluzione che ha avuto il nostro paese e la nostra società”.

La carriera lavorativa e il volontariato

Lucia Penati ha lavorato continuativamente per il Comune di Usmate Velate dal 1986 (dopo una parentesi di tre mesi nel 1981 come vigile) prima come bidella (dipendente del Comune) e poi come accompagnatrice dei bambini sull’autobus. Nel 1988 è stata assunta a tempo indeterminato dal Comune di Usmate Velate come ASA (Ausiliaria Socio Assistenziale), quindi ad inizio anni Novanta ha assunto il ruolo di messo comunale. È inoltre attivamente impegnata nel Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile.