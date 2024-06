In pensione la maestra Emanuela: festa a sorpresa con alunni e colleghe

Lacrime di commozione alla festa a sorpresa per la maestra Emanuela Sacchi di Cesano Maderno, che va in pensione dopo 42 anni di insegnamento alla scuola Negri, di cui 25 anche da referente di plesso.

In pensione la maestra Emanuela

La colonna della scuola primaria di Cascina Gaeta è stata festeggiata da alunni e colleghe, di ieri e di oggi, sotto il tendone dell’oratorio che ha ospitato la consegna del tocco agli alunni di quinta, bambine e bambini pronti a spiccare il volo e affrontare il futuro con fiducia e determinazione anche grazie agli insegnamenti ricevuti nei cinque anni di scuola.

Non sarà un addio

La maestra Emanuela esce quindi dalla sua seconda casa e seconda famiglia ma promette che non sarà un addio: “Tornerò come volontaria” ha assicurato ai bambini in lacrime. Una dolcissima lettera, allegri canti e un abbraccio forte forte sono stati i gesti con cui alunni e colleghe hanno voluto salutarla e ringraziarla. Per l’occasione, è arrivato anche l’ex preside Giordano Cassetta: "Mai visto una festa così importante e sentita. Ma avete ragione a festeggiare così la maestra Emanuela. Sono stato preside qui per 27 anni, dal 1986, e posso testimoniare che è stata un esempio per tutti, bambini e colleghi”, ha detto.

Prima alunna e poi maestra

A festeggiare la neo pensionata anche l'assessora all'Istruzione Rosanna Arnaboldi, la vicario del Secondo istituto comprensivo, Maria Cristina Fumagalli, e il parroco don Fabio Viscardi. A Cascina Gaeta praticamente da sempre, della scuola di via Monte Zebio di cui si è presa cura la maestra Emanuela è stata anche alunna e negli anni ha fatto da collegamento tra scuola e territorio.