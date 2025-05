In pensione lo storico medico di base

Si è preso cura per 43 anni della salute di migliaia di pazienti.

Il dottor Parolini in pensione

Agrate dice grazie al dottor Flavio Parolini. Lo storico medico di base ha appeso definitivamente il camice al chiodo dalla fine di aprile per raggiunti limiti di età.

Da sempre ad Agrate

Originario di Concorezzo, dove vive, 71 anni, laureatosi in Medicina nel 1980, Parolini ha incominciato ad esercitare l’attività ad Agrate dall’aprile del 1982, sempre come medico di base. E non se ne è più andato.

Il primo stipendio: 6mila lire

"Il primo studio, aperto con l’aiuto di mio padre, era in via IV Novembre - ha raccontato - Erano altri tempi. Incominciai con 12 pazienti che mi garantivano uno stipendio mensile di 6mila lire. Poi i numeri sono velocemente aumentati".

Fondamentale successivamente l’associazione con altri medici di base storici, i dottori Giuseppe Arbore, Ottorino Gervasoni e Annalisa Dossi. Prima in via IV Novembre e poi nella sede attuale del Polo socio sanitario, dove si sono aggiunti anche altri colleghi.

Sempre in prima linea, al compimento dei 70 anni, mosso dalla passione e dalla vicinanza ai pazienti, aveva chiesto e ottenuto di rimanere al suo posto per un altro anno. Ora lo stop definitivo. Tra i momenti più difficili, naturalmente, quello della pandemia di Covid.

"Anche se, grazie alla collaborazione con i colleghi, abbiamo sempre garantito il servizio senza alcuna interruzione", sottolinea.

L'affetto dei pazienti

Una passione e una vocazione per il proprio mestiere, certificata anche dai tantissimi attestati di affetto e riconoscenza che il dottor Parolini ha ricevuto in risposta alla mail con cui nei giorni scorsi ha comunicato ai suoi 1.200 pazienti la fine dell’attività.

E ora?

"Proseguo con il mio ambulatorio di dermatologia - ha concluso - Presterò parte del mio tempo anche all’associazione Medici volontari italiani. E poi potrò dedicarmi di più alla famiglia, ai miei nipoti e alle mie passioni".