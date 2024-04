«La quiete e il decoro sono diritto di tutti, su tutte le aree pubbliche». Vietati gli schiamazzi, il gioco del pallone e i giochi rumorosi in genere. Per i trasgressori, richiamando l’articolo 44 del regolamento di Polizia urbana, sono previste delle sanzioni amministrative che vanno da 50 a 300 euro.

In piazza Conciliazione vietati giochi rumorosi, partite di calcio e schiamazzi: multe salate e polemiche

Il cartello in piazza Conciliazione a Desio è stato installato per rispondere alle numerose lamentele dei residenti. Più di una volta il problema degli schiamazzi nella piazza centrale sono stati posti all’attenzione della Polizia Locale e dell’Amministrazione. Compagnie che non si preoccupano di farsi sentire fino a tardi e che rovinano le notti di chi vive nella zona. Nel perimetro della piazza anche le partite a calcio, con pallonate che senza rispetto sono andate a colpire in più di un’occasione i portoni della vicina Basilica. Contestazione che tempo fa era arrivata anche dalla parrocchia. Un fenomeno che si ripete in particolare durante la bella stagione. I cartelli, in realtà, sono stati posizionati alcuni mesi fa ma in pochi se ne sono accorti, soprattutto a non accorgersene gli avversari politici della maggioranza al governo della città.

Le contestazioni nel fine settimana sono arrivate dalla capogruppo del Partito democratico, Jennifer Moro. «Il divieto di giocare a pallone se lo sono inventati perché nel citato articolo 44 tale divieto non esiste e mai avrei pensato di inserirlo nel regolamento, visto che ci avevo lavorato io quando ero assessore alla Sicurezza con l’allora comandante della Polizia Locale». E aggiunge:

«L'Amministrazione Gargiulo è l'Amministrazione delle non-soluzioni. Ci sono problemi con i ragazzi e tagliano le siepi, c'è un problema di schiamazzi e vietano di giocare a calcio, c'è un parcheggio utilizzato come luogo di incontro e spunta un divieto notturno che in pratica, se andrà bene, sarà controllato tre volte all'anno. Meno male che doveva essere l'Amministrazione "del fare". Cosa ha davvero realizzato per la città fino a oggi, a metà del suo mandato? Niente. I risultati di questa Amministrazione li sentiremo millantare di nuovo a fine aprile in occasione del rendiconto 2023. Ci troverete ancora lì, come sempre, a raccontare il vuoto politico e amministrativo in cui versa la nostra città».

"L'importante è l'educazione"

Inaccettabili queste considerazioni per il vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Andrea Villa: