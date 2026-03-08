In più di 600 a “CresciAmo Insieme”

Migliorare la sicurezza dei più piccoli insegnando ai genitori: questo l’obiettivo di CresciAmo Insieme, iniziativa svoltasi sabato al PalaDesio. L’evento è stato promosso dalla struttura di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale Pio XI e dal Dipartimento Materno-Infantile di Asst Brianza, in collaborazione con Mustela e Salvagente Italia, l’associazione sportiva San Giorgio, e con il patrocinio del Comune di Desio.

Numerosi i presenti

Durante la mattinata i presenti, circa 600 tra mamme, papà e educatori, sono stati formati da figure esperte su diverse tematiche. Forte l’interesse sulle tecniche di primo soccorso e sulla prevenzione: un percorso narrato ha affrontato i diversi momenti di emergenza che una persona potrebbe dover affrontare, dagli incidenti domestici alla chiamata di emergenza al personale sanitario. La parte finale dell’iniziativa è stata poi dedicata all’insegnamento di nozioni base di disostruzione, teoriche e pratiche, a cura di Salvagente Italia.

“Fondamentale continuare a diffondere conoscenze”

La dottoressa Tiziana Varisco, ex primario del reparto di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale Pio XI, ora volontaria nelle stesse corsie, ha preso la parola per ringraziare coloro che hanno reso possibile l’evento:

“Voglio ringraziare il Comune di Desio che da anni crede e supporta il nostro programma di prevenzione, e anche Asst Brianza nella persona di Rossella Curci per l’importante contributo. Per noi è di fondamentale importanza continuare a diffondere conoscenza su queste tematiche, per fare in modo che sempre più bambini vivano in sicurezza”.

Le parole dell’Amministrazione

Presente all’iniziativa anche il sindaco Carlo Moscatelli e l’assessora con deleghe all’Infanzia Jenny Arienti: