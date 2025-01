In poco tempo sacerdoti quasi dimezzati: sono rimasti in 4. Don Marcello: «Costretti a ridurre il numero delle Messe»

Nel giro di poco tempo sacerdoti quasi dimezzati, la Comunità pastorale di Lentate sul Seveso è costretta a ridurre il numero delle Messe e a ridistribuirle. Dal 7 gennaio entrerà in vigore, in via sperimentale, il nuovo orario delle funzioni religiose nelle cinque parrocchie, oltre che al Cenacolo, al Mocchirolo e dalle suore di Copreno.

In poco tempo sacerdoti quasi dimezzati

Una nuova programmazione che si è resa inevitabile dopo il trasferimento di don Marco Mindrone nella parrocchia San Protaso di Milano, come vicario parrocchiale con un incarico in Curia, e il ritiro, per ragioni di età e di salute, nella casa Santa Croce di Como degli anziani sacerdoti don Angelo Crippa e don Ambrogio Visconti.

La Comunità pastorale ad oggi può contare solo sulla presenza del parroco, don Marcello Grassi, di don Silvano Casiraghi, don Mario Aglioni e don Francesco Torrini. Non è previsto, al momento, l’arrivo di nuovi preti, e così la parroacchia deve correre ai ripari.

Foto 1 di 3 Don Francesco Torrini Foto 2 di 3 Don Silvano Casiraghi Foto 3 di 3 Don Mario Aglioni

«La nostra Comunità in pochi mesi ha avuto una forte riduzione di sacerdoti - ha spiegato don Marcello con una comunicazione sul bollettino parrocchiale - Il vicario episcopale ha chiesto alla diaconia di pensare a una ridistribuzione delle celebrazioni, non pensando alle singole parrocchie, ma tenendo presente alcuni dati: la qualità celebrativa delle Messe, la possibilità da parte dei preti di garantire la celebrazione in ogni parrocchia, la celebrazione della Messa per i ragazzi dell’iniziazione cristiana, l’effettiva partecipazione, ricordando il principio che la comunità si riunisca attorno all’unica Eucaristia e anche il fatto che viviamo tempi in cui la mobilità ci permette di spostarci. La diaconia ha pensato a una proposta di nuovi orari e l’ha discussa con la commissione liturgica, raccogliendo indicazioni preziose. Questa proposta è stata discussa con il consiglio pastorale, che ha fatto le sue riflessioni e ha ratificato il nuovo orario».

Don Marcello: «Costretti a ridurre il numero delle Messe»

E così dal 7 gennaio in San Vito ci sarà una sola Messa feriale alle 8.30 dal lunedì al venerdì, salvo il martedì, celebrata alle 7. Confermata le Messa prefestiva delle 17 e le festive delle 8.30, 11 e 18. A Copreno, invece, le Messe saranno celebrate il mercoledì e il venerdì alle 8, il sabato alle 17 e la domenica alle 10. A Birago le celebrazioni si svolgeranno martedì e giovedì alle 9, sabato alle 18 e domenica alle 11. A Cimnago le Messe saranno mercoledì e venerdì alle 18, sabato alle 20 e domenica alle 9.30. A Camnago, infine, le funzioni si terranno martedì e giovedì alle 8.30, sabato alle 18 e domenica alle 10. Celebrazioni anche nella cappella delle suore di Copreno dal lunedì al venerdì alle 7.30, al Cenacolo il lunedì alle 10 e al Mocchirolo il sabato alle 8.30.