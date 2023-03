In processione per le vie della città pregando per la vita

In processione per le vie di Vimercate pregando per la vita. Grande partecipazione all'evento andato in scena nel pomeriggio di ieri, sabato 25 marzo 2023, e organizzato dal Centro aiuto alla vita e dal Decanato. L'iniziativa è culminata con la messa in Santuario e la benedizione delle future mamme.

Presente Monsignor Giuseppe Vegezzi

Torna la Veglia Decanale di "Preghiera per la Vita" organizzata dal Decanato e dal "Centro Aiuto alla Vita" di Vimercate. Quest’anno ad onorare con la sua presenza la comunità è stato il vescovo ausiliario della Diocesi di Milano e vicario episcopale per la zona di Varese, monsignor Giuseppe Vegezzi, accompagnato da don Mirko Bellora e dal decano di Vimercate e il parroco di Concorezzo don Angelo Puricelli. Sabato pomeriggio, i numerosi partecipanti si sono ritrovati in piazza Giovanni Paolo II per intraprendere un cammino di riflessione per le vie del paese. Le varie tappe sono state fissate lungo via Vittorio Emanuele e così ripartite: chiesa di Santo Stefano, Parco Trotti, piazza Marconi ed infine in piazza Roma per riunirsi poi nel Santuario della Beata Vergine, dove monsignor Vegezzi ha celebrato la messa, al cui termine ha benedetto tutte le mamme in attesa di un bambino.

La soddisfazione del Cav

Un modo per condividere la gioia del "sì alla vita" sempre nell’orizzonte del sì di Maria e Giuseppe al piano di Dio per l’umanità.

"Siamo molto grati all’ospedale di Vimercate che ci dà la possibilità di organizzare queste iniziative ed oltretutto di svolgere quest’attività con uno sportello dedicato - ha spiegato il presidente di “Cav” Vimercate, Michele Barbato - Dove i volontari tutti i martedì mattina ascoltano le richieste delle mamme in difficoltà".

Il Cav organizza quest’iniziativa da 23 anni con lo scopo principale di raccogliere testimonianze di famiglie e mamme, che nonostante le difficoltà e le problematiche, hanno deciso di accogliere comunque la vita arrivata. Lo scopo è anche quello di abbracciare con solidarietà le famiglie donando materiale utile per accudire nei primi mesi di vita un neonato o nelle situazioni più complesse invece, accogliere temporaneamente le mamme con i loro figli in strutture dedicate, come ad esempio "La casa di Chiara".