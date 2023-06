Nel reparto di Radiologia dell'Ospedale di Carate Brianza è attivo da poco tempo un nuovo servizio: si tratta di un ambulatorio dedicato alle patologie muscolo-tendinee diretto dalla responsabile Chiara Morgano.

In Radiologia a Carate un nuovo ambulatorio diagnostico

L’attività del servizio ecografico-diagnostico, è anche interventistica ed eco-guidata, per procedure mininvasive che evitano un trattamento in artroscopia.

Fra le prestazioni erogate, la litoclasia, un trattamento sotto guida ecografica, appunto, utilizzato per la cura della tendinite calcifica della spalla. È una procedura in anestesia locale che prima frammenta la calcificazione e successivamente la asporta.

Un nuovo servizio in arrivo in autunno

Proprio in merito a questo ambito Asst Brianza ha annunciato ulteriori novità a partire dal prossimo autunno. Dovrebbe partire, infatti, sempre in sede ambulatoriale, il trattamento cosiddetto PRP (Plasma Ricco di Piastrine) in collaborazione con il Servizio Trasfusionale dell’ASST, che possiede una particolare capacità di stimolare e facilitare la rigenerazione dei

tessuti.

Si tratta di un emoderivato del sangue ottenuto prima dal prelievo ematico al paziente, successivamente, centrifugato per separare il plasma ricco di piastrine dagli altri emocomponenti, e poi infiltrato nella zona interessata dalla lesione tendinea o muscolare.