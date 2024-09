In staffetta con la fiaccola da Arenzano a Robbiano per la festa di San Luigi

Oltre cento ragazzi sono stati accolti a Giussano, con sirene e applausi all’oratorio di Robbiano per la conclusione della fiaccolata, che apre ufficialmente la festa di San Luigi.

Accoglienza trionfale a Robbiano

Accoglienza da veri campioni, domenica 1 settembre, a suon di sirene, in oratorio a Robbiano, per gli oltre 100 ragazzi che hanno corso 206 km portando la fiaccola che suggella dal 1981 l’apertura della festa di San Luigi.

Per i robbianesi la tradizionale fiaccolata dei giovani di fine estate è un evento tra i più importanti della frazione e non è dunque mancato il calore, l’emozione e la partecipazione per l’arrivo, domenica sera, dei giovani tedofori.

Protagonisti più di 100 tedofori

In 110 sono partiti sabato alla volta del santuario del Gesù Bambino di Praga ad di Arenzano, in provincia di Genova, scortati da 11 pulmini e a staffetta si sono alternati nella corsa o a piedi ogni 4 km, in gruppi da sei. Tutto è stato organizzato alla perfezione grazie al gruppo di genitori e volontari che da mesi sono al lavoro per definire tragitto, tappe e logistica.

Il viaggio

I ragazzi hanno costeggiato il mare lungo l’Aurelia e poi sono saliti verso il passo del Turchino per arrivare sabato sera ad Arenzano, nel giorno di festa del santuario, quando la statua del Bambino Gesù viene esposta ai fedeli, un momento dunque davvero speciale al quale i robbianesi hanno potuto partecipare con grande gioia ed emozione. In serata poi sono stati accolti dal sindaco e dal parroco di Silvano d’Orba, paesino in provincia di Alessandria, situato tra l'inizio della Pianura Padana e le prime colline dell'Alto Monferrato. Qui per la prima volta da quando si svolge la fiaccolata, ovvero il 1981, hanno potuto raccontare agli abitanti del posto, la storia della fiaccolata di San Luigi. Terminato questo incontro è poi ripresa la corsa per tutta la notte fino ad arrivare a Cusago, nel Milanese, per una sosta con pranzo e messa alla quale hanno partecipato anche don Giuseppe Corbari e don Giacomo Prandi - arrivati in auto da Robbiano - per poi continuare il percorso verso casa e l’arrivo attorno alle 21 all’oratorio in via Pifferi.