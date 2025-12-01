In tour tra gli alberi monumentali

Nel centro di Besana in Brianza si possano ammirare numerosi alberi monumentali. Una quarantina i partecipanti al Gruppo di Cammino che hanno trascorso una piacevole mattinata alla scoperta del patrimonio arboreo monumentale della città.

Alberi monumentali

Il gruppo era accompagnato dall’agronoma Anna Nicolodi e da Saro Sciuto, volontario del Rami (Registro degli Alberi Monumentali Italiani): “Entrambi lavorano per la tutela di questi alberi e ci hanno condotto alla loro scoperta – raccontano i promotori della camminata – In via Roma abbiamo potuto ammirare il Castagno Urbano, nel giardino di Villa Borella il Cedro Deodara e un platano centenario, nel parco di Villa Quirici un altro maestoso cedro, in via Ferrario un gigantesco gelso e un altrettanto imponente pioppo nei pressi del cimitero”.

Gruppo di Cammino

La passeggiata si è conclusa nel parco di Villa Filippini, uno scrigno dove tuie, liriodendri, cedri, tigli, e il famoso “nonno faggio” hanno messo radici da oltre un secolo. “Davvero una bella occasione per conoscere, valorizzare e tutelare la nostra città” hanno sottolineato i partecipanti.