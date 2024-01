A Desio, negli spazi di Corte Olmetto, nove persone con disabilità vogliono realizzare il loro sogno di vivere in autonomia in due appartamenti messi a disposizione dal Comune e riqualificati grazie ai fondi del PNRR: il primo appartamento potrà ospitare fino a sei persone, mentre il secondo ne ospiterà tre.

Ogni abitazione sarà personalizzata e dotata di strumenti e tecnologie domotiche, con possibilità di interazione a distanza in base alle necessità di ciascun abitante, per il quale si prospetta anche un percorso di inclusione socio-lavorativa. Contestualmente è partita la raccolta fondi di Consorzio Desio Brianza - Co.De.Bri., Rete TikiTaka con il supporto della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, per l’acquisto di utensili, biancheria e oggetti per la casa, indispensabili a gestire la vita di tutti i giorni.

In via Olmetto il sogno di nove persone con disabilità

Oltre ai lavori di riqualificazione degli appartamenti, la progettualità avviata prevede anche l’attivazione di sostegni educativi a domicilio, con la sperimentazione di modalità di assistenza e di accompagnamento a distanza per i beneficiari del progetto, nonché di percorsi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze digitali, utili alla vita quotidiana, alla ricerca attiva del lavoro e se richiesto, al lavoro a distanza. Le persone a oggi individuate provengono da diversi comuni dell’Ambito di Desio e hanno un’età compresa tra i 22 e i 49 anni.

Come sostenere la raccolta fondi

Come detto la campagna di raccolta fondi avviata da Co.De.Bri. e dalla Rete TikiTaka con il supporto della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza è finalizzata all’acquisto di utensili, biancheria e oggetti per la casa, indispensabili a gestire la vita di tutti i giorni: è possibile sostenere l’iniziativa con una donazione online a questo link oppure con un bonifico intestato a Fondazione della Comunità di Monza e Brianza onlus, iban: IT03 Q05034 20408 000000029299 e causale “Un sogno in via Olmetto”.

L'obiettivo è far crescere delle esperienze simili