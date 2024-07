In via Rovani il primo condominio cardioprotetto

«E anche se si ferma, il cuore non muore mai», così recita la targa affissa sul nuovo defibrillatore installato nel condominio di via Rovani a Desio dalla Croce Rossa. L’iniziativa è partita da Graziella Borgognone, in ricordo del marito Riccardo Gennari, venuto a mancare a causa di un attacco cardiaco.

«Si tratta del primo condominio cardioprotetto del Comune, e come Amministrazione supportiamo moltissimo questo progetto – ha affermato il sindaco Simone Gargiulo – Abbiamo stanziato 70 mila euro per sostituire e rimodernare i defibrillatori che abbiamo già in città, e sarà nostro compito promuovere questa iniziativa anche in altri condomini».

«È fondamentale avere a disposizione uno strumento come il Dae in una situazione di emergenza – ha spiegato Giuseppe Nava, responsabile dei corsi di primo soccorso offerti dalla Croce Rossa desiana – Noi siamo soccorritori, il tempo medio che impieghiamo a raggiungere il luogo in cui si trova un’emergenza è 11 minuti. E’ il cittadino privato che ha il potere di salvare una vita, se possiede i mezzi e le conoscenze per farlo, non noi».

«Sono tanti i cittadini che ancora sottovalutano l’importanza del primo soccorso – ha proseguito Nava – E’ per questo che invitiamo la cittadinanza a informarsi contattandoci via mail a corsi.pad@cridesio.it, e a seguire i nostri corsi».