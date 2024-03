In Villa Bagatti si sistema il tetto in vista del Fuorisalone. Questa settimana sono iniziate le opere di messa in sicurezza della dimora storica di Varedo

Si sistema il tetto di Villa Bagatti

Villa Bagatti di Varedo si fa bella (e si mette in sicurezza) per il Fuorisalone. Da questa settimana, nonostante il maltempo, sono iniziati i lavori di riparazione del tetto che aveva subito importanti danni a causa della grandinata di luglio dell’anno scorso.

Opere di somma urgenza

Si tratta di opere di somma urgenza che riguardano sia la villa che il parco, al fine di garantire la sicurezza dell’evento di aprile visto che la dimora storica ospiterà per una settimana il progetto curatoriale Alcova (insieme a Villa Borsani). Per l'occasione la dimora storica riaprirà al pubblico dopo anni.

Lavori in vista del Fuorisalone

Al lavoro ci sono quattro squadre di operai e la previsione è di concludere entro la settimana prossima la prima parte dell’intervento. Inoltre mercoledì la fondazione La Versiera 1718 ha presentato la pratica per l’agibilità, scaduta da anni. Una volta concluso il Fuorisalone si procederà con i lavori di sistemazione definitiva dell’edificio storico.