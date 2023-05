In Villa Tittoni un tuffo nel passato con la Monaca di Monza

Cartanima ha proposto, nell'affascinante cornice di Villa Tittoni di Desio, un'inedita rilettura della Monaca di Monza, portata in scena dalla compagnia Academy Musical Arts di Seregno.

Una vita in bilico tra spregiudicatezze e libere scelte

Nel 2023 ricorre l' anniversario della morte di Alessandro Manzoni e all’interno di un’ambientazione claustrofobica si è visto dimenarsi, tra nebbie e sudari, alcuni corpi centenari che si ridestano; Marianna de Leyva, ossia la monaca di Monza, che si risveglia per prima e richiama dall’oblio le persone che hanno giocato un ruolo importante nella sua vita. Una vita di azzardi, spregiudicatezze, come hanno spiegato i promotori della messa in scena, ma che ha anche tanto bisogno di aria pura, di libere scelte e passione amorosa. “Dov’è la giustizia? Dov’è la pace?”, sono queste le domande con cui Marianna esordisce nello spettacolo e che si sono fatte sempre più pressanti nel corso della rappresentazione.

Uno spettacolo che continuerà fino a Dicembre 2023

Uno spettacolo suggestivo anche grazie ai costumi e scene e alla messa in scena di Alberto Genovese e al testo di Andrea Di Cianni. Un pubblico numeroso ha apprezzato lo spettacolo, la scelta di un lavoro immersivo (dove gli attori prendono vita in mezzo al pubblico) ha reso partecipe gli spettatori e creato un’ atmosfera onirica. Visto l’entusiasmo del pubblico, lo spettacolo andrà in tournée con altre repliche fino a dicembre 2023.