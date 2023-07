Inaugurata a Varedo la seconda casetta dell'acqua. Si trova in via Friuli, al quartiere Valera, al taglio del nastro tutto il Cda di BrianzAcque, sindaco, vicesindaco e cittadini

Inaugurata a Varedo la seconda casetta dell'acqua

Anche in quartiere Valera di Varedo adesso ha la sua casetta dell’acqua. Con la cerimonia di ieri pomeriggio, mercoledì 5 luglio, è stato inaugurato il nuovo chiosco installato nel parcheggio di via Friuli, accanto all’oratorio. Al taglio del nastro erano presenti l’intero Cda di BrianzAcque presieduto dall’Ad Enrico Boerci, il sindaco Filippo Vergani, il suo vice e consigliere regionale Fabrizio Figini e di numerosi abitanti del quartiere.

Le parole del sindaco

Il sindaco Vergani ha ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto:

"Oggi si realizza quella che era stata una promessa: la promessa di avere, come da nostro programma, una seconda casetta dell’acqua per la città di Varedo, e più precisamente per il popoloso quartiere Valera. Grazie, quindi, a BrianzAcque, al suo Presidente Enrico Boerci, a tutti i suoi collaboratori e ai tecnici del Comune di Varedo che hanno contribuito, con l’Amministrazione di Varedo, alla realizzazione della casetta. L’acqua è un bene pubblico, di tutti, e come tale va conservata. La casa dell’acqua è di tutti i cittadini che, sono sicuro, sapranno utilizzarla bene e valorizzarla. Oggi, nel nostro piccolo, continuiamo a fare passi concreti in questa direzione e sono sicuro che i cittadini di Varedo lo apprezzino. La scelta di edificare questa nuova casa dell’acqua incontrerà, ne sono certo, il gradimento e il pieno consenso dei Varedesi e, in questo caso, soprattutto quello dei cittadini del quartiere Valera".

L'intervento di Boerci

Dopo il brindisi augurale, Boerci ha affermato:

"Sono davvero lieto di salutare l’avvio di questa nuova casa dell’acqua a km.0, che va a raddoppiare la dotazione di chioschi presenti sul territorio varedese ampliando così la fascia di popolazione che ne può usufruire. Un chiosco con già un record: è la prima volta che un self service dell’acqua viene inaugurato in presenza di tutto il nostro Consiglio d’Amministrazione che ringrazio insieme alle altre autorità intervenute".

Chiosco moderno e accessoriato

Al momento l’acqua è gratuita, ma per effettuare i rifornimenti è necessaria la tessera acquistabile al distributore automatico che si trova in Comune. Rispetto a quello di via Rebuzzini, il chiosco di via Friuli è tecnologicamente più evoluto ed esteticamente più moderno. E’ accessoriato con un monitor su cui è possibile leggere i parametri chimico-fisici dell’acqua in distribuzione e, a breve, anche altre informazioni e notizie utili per i cittadini.

I numeri dell'altro chiosco

Il chiosco di via Rebuzzini, il primo in città, è entrato in funzione nel luglio 2014. In questi nove ha erogato oltre 1,7 milioni di litri d’acqua pubblica, evitando l’uso di 1,147 milioni di bottiglie di plastica da 1,5 litri e l’emissione di 171,482 kg di anidride carbonica.