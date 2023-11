Inaugurata al Parco Dho la palestra a cielo aperto di Seveso

A Seveso inaugurata al Parco Dho la palestra a cielo aperto. Otto attrezzi ginnici a disposizione di tutti installati nel parco nel quartiere Altopiano grazie a un finanziamento di Regione Lombardia.

Nella mattinata di sabato 18 novembre è stata inaugurata la palestra a cielo aperto realizzata dal Comune di Seveso all'interno del parco di Villa Dho grazie a un finanziamento di 100mila euro ottenuto da Regione Lombardia nell'ambito del progetto di “Manutenzione straordinaria del parco Villa Dho". Presenti il sindaco Alessia Borroni, il consigliere regionale Alessandro Corbetta, gli assessori Michele Zuliani e Weruska Iannotta, oltre a consiglieri di maggioranza e di minoranza.

"Abbiamo voluto creare un punto di ritrovo per i cittadini. Tutti possono usufruire della palestra, ma l'invito che faccio è quello di utilizzarla con cura. Se vedete che qualcuno non la utilizza per quello che è, segnalatelo. Ringrazio tutti, da Regione con il finanziamento di 100mila euro, agli uffici, alle opposizioni. Era un'idea che avevamo e anche loro l'hanno presentata: abbiamo remato dalla stessa parte - ha affermato il sindaco - Ci abbiamo messo un po' ad inaugurarla perché c'è voluto tempo per le norme di sicurezza, ma alla fine ci siamo riusciti. Abbiamo realizzato la palestra in quello che era l'unico spazio non tutelato dai beni culturali".