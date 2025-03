A Seregno inaugurata la nuova caserma della Polizia Locale intitolata a Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo ucciso in un agguato il 22 febbraio 2021. Alla cerimonia, con le più alte cariche civili e militari, ha partecipato la famiglia Attanasio di Limbiate.

Taglio del nastro per la nuova caserma

Questa mattina, sabato 1 marzo, il taglio del nastro della nuova caserma della Polizia Locale, nell'immobile comunale di via Messina che fino al gennaio 2020 ospitava il distaccamento della Polizia Stradale. Alla cerimonia hanno presenziato i vertici provinciali delle forze di polizia, alcuni sindaci brianzoli e il vice presidente della Provincia, Claudio Rebosio oltre alla Giunta, numerosi consiglieri comunali e tanti semplici cittadini. Il primo pensiero del sindaco, Alberto Rossi, è stato rivolto a quattro agenti scomparsi negli anni di mandato: Antonio Esposito, Andrea Marchiori, Lina Cannella e Daniele Di Bernardo.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Il sindaco agli agenti: "Benvenuti a casa"

"Benvenuti a casa - le parole del sindaco rivolto al corpo - E' casa vostra, ma di tutti i cittadini, una parte fra le più importanti della casa comunale, una struttura all'avanguardia e con i migliori mezzi per lavorare al meglio". Rossi ha ricordato l'aumento del personale oltre il 50 per cento dal 2018 per "un presidio più efficace anche con la collaborazione fra attori diversi. La Polizia Locale ha un ruolo decisivo ed è un punto di riferimento".

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

"Attanasio un uomo giusto in attesa di giustizia"

Il sindaco ha definito Luca Attanasio "un uomo giusto in attesa di giustizia, un modello e un maestro di vita. Un esempio di come si rappresentano le istituzioni, un servitore dello Stato, il primo ambasciatore ucciso nell'adempimento delle sue funzioni". Rossi ha citato nell'ambasciatore "tanta passione, energia, testimonianza ed entusiasmo", ringraziando la mamma, il papà e la sorella "per la testimonianza che ci danno". La caserma dedicata "all'ambasciatore figlio della Brianza, che ricordi lo spirito di servizio per rappresentare le istituzioni con lo stile di stare nel mezzo, fra le persone e le loro paure e desideri".

"La caserma è un presidio moderno e innovativo"

Il comandante della Polizia Locale, Umberto Trope, ha evidenziato nell'ambasciatore "i più alti valori di dedizione, coraggio, solidarietà e impegno civile. Un simbolo per chi si impegna per la legalità, senza mai perdere di vista il senso del dovere e l'altruismo". La nuova caserma, che sarà operativa entro poche settimane, è "un presidio moderno e innovativo, con tecnologie all'avanguardia", segno di "una città capace di affrontare le sfide moderne per un futuro più solidale".

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Le parole del padre dell'ambasciatore ucciso

Il padre dell'ambasciatore ucciso, Salvatore Attanasio, non senza commozione ha ringraziato l'Amministrazione per la dedicazione della caserma. "Il posto giusto perché Luca intendeva il lavoro come una missione, con uno sguardo ai più deboli. Un uomo delle istituzioni e non c'è posto più appropriato per ricordarlo". E quanti guarderanno le suo foto in caserma "penseranno a lui come un amico che ha interpretato i valori fondanti della nostra Costituzione: libertà, giustizia, dignità e solidarietà, che ha espresso quotidianamente nel suo lavoro. Ha portato un nuovo stile nella nostra diplomazia e ha fatto tanto" per il popolo congolese. Infine il padre ha rinnovato la richiesta di giustizia dopo il barbaro agguato: "Sono trascorsi quattro anni e nulla si sa di quello che è accaduto. La giustizia è lenta, ma poi arriva: spero che arrivi anche in questo caso".