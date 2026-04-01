Inaugurata la Casa di Comunità, “un riferimento per il territorio”

Inaugurata la Casa di Comunità a Desio. “Un altro tassello della riforma sociosanitaria varata da Regione Lombardia che trova attuazione concreta sul territorio lombardo, restituendo centralità alle comunità”.Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale, Federico Romani, intervenendo all’inaugurazione della nuova Casa di Comunità in via Foscolo 24: il presidio costituirà un riferimento per l’intero territorio, con la funzione di rendere più accessibili e coordinati i percorsi di cura.

La nuova Casa di comunità, “un punto di riferimento per utenti e pazienti”

Dopo la Casa di Comunità di Nova Milanese, inaugurata settimana scorsa, nel mese di aprile è previsto il taglio del nastro per le Case di Comunità di Besana Brianza (8 aprile), Brugherio (13 aprile), Monza (15 aprile), Lissone (17 aprile), Cesano Maderno (20 aprile), Agrate Brianza (22 aprile) e Seregno (27 aprile)

“Regione Lombardia – ha proseguito Federico Romani – sta potenziando le Case di Comunità per trasformarle nel perno della sanità territoriale e ridurre la pressione sui pronto soccorso. L’obiettivo è il completamento della rete entro la fine di quest’anno, offrendo assistenza di prossimità, neuropsichiatria infantile e servizi in grado di rispondere alle esigenze delle nostre comunità, facendo risparmiare temo ai cittadini. Questa è la vera sfida che abbiamo di fronte. Oggi, qui, a Desio, proseguiamo questo percorso che ci vede, dopo il Covid, impegnati a potenziare i servizi sociosanitari di prossimità che, nelle prossime settimane, coinvolgerà altri Comuni brianzoli”.

.Quindi ha ringraziato gli amministratori locali e i vertici di Asst Brianza, oltre che il personale medico e sanitario “chiamato a lavorare in questa struttura – ha rimarcato – certo che saprà essere un valido punto di riferimento per utenti e pazienti anche dal punto di vista umano”.

Ristrutturata e adeguata la struttura di via Foscolo

La struttura di via Foscolo è stata ristrutturata e adeguata per ospitare il Cup (il Centro Unico di Prenotazione), lo sportello di scelta e revoca del medico e l’accoglienza. Inoltre, sono previsti il Pua (Punto unico d’accesso), il centro prelievi, l’ambulatorio dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità, i servizi di medicina specialistica e diagnostica ambulatoriale come la Geriatria e la Diabetologia, il Consultorio familiare, la protesica e invalidità.

“Un percorso di potenziamento della sanità territoriale”

All’inaugurazione hanno partecipato anche i consiglieri regionali Alessandro Corbetta (Lega) che ha sottolineato come l’apertura della Casa di Comunità di Desio si inserisce “in un percorso di potenziamento della sanità territoriale che nasce con la legge regionale del 2021 e che abbiamo portato avanti nonostante la carenza strutturale di medici infermieri”, Fabrizio Figini (Forza Italia) che ha messo in evidenza con soddisfazione come “in Brianza quando si tratta di garantire servizi assistenziali e sociosanitari efficienti le istituzioni sanno sempre fare squadra indipendentemente dalle appartenenze politiche” e Martina Sassoli (Lombardia Migliore) che ha sottolineato come la Casa di Comunità di Desio sia “la naturale evoluzione dei servizi sociosanitari del territorio in continuità con il passato”.

Il taglio del nastro

Nel corso della cerimonia sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco di Desio, Carlo Moscatelli, il direttore generale dell’Asst Brianza, Carlo Alberto Tersalvi, e il direttore sociosanitario Antonino Zagari. Presenti anche gli assessori di Desio, Stefano Guidotti (Ambiente e Servizi Sociali) e Fabio Arosio (Territorio e Sicurezza), Francesca Ceccon (Direttore Distretto Desio Asst Brianza) e don Mauro Barlassina, prevosto della Comunità pastorale desiana per la benedizione della struttura.

La Casa di Comunità aperta tutti i giorni dalle 8 alle 24

La Casa di Comunità è aperta tutti i giorni dalle 8 alle 24. L’Asst Brianza mette a disposizione dei cittadini il numero unico 116117 dedicato all’assistenza sanitaria non urgente e alla continuità assistenziale. Il piano della Asst Brianza prevede su tutto il territorio (con una popolazione di oltre 850mila abitanti) l’apertura di 17 Case di Comunità su cinque Distretti (Carate Brianza, Desio, Monza, Seregno e Vimercate) che saranno completate entro giugno, tre ospedali di comunità (Monza, Limbiate e Giussano) e 8 Cot (Centrali Operative Territoriali), per un investimento complessivo di oltre 25 milioni di euro.

L’intervento del direttore generale, Carlo Alberto Tersalvi

“Con l’inaugurazione della Casa di Comunità di Desio mettiamo un altro punto fermo nello sviluppo della medicina territoriale che stiamo portando a compimento per offrire risposte sempre più adeguate alle

esigenze, non solo sanitarie ma anche sociosanitarie e sociali, dei cittadini. Come Asst Brianza ribadiamo il nostro impegno affinché le Case di Comunità siano luoghi di accoglienza e ascolto, delle “scatole piene” di servizi in grado di garantire non solo la presa in carico ma anche la presa in cura delle persone nella loro totalità – dichiara il direttore generale dell’Asst Brianza Tersalvi – Ringraziamo i consiglieri regionali per il supporto e la disponibilità che continuano a dimostrare verso questo progetto. Oltre ai fondi Pnrr, per questa CdC sono stati stanziati altri 3.700.000 euro destinati alla sistemazione della facciata e all’adeguamento del secondo piano, dove in futuro troveranno sede la Neuropsichiatria Infantile e il centro vaccinale”.

Zagari: “Accogliere con disponibilità e gentilezza”

Coaì invece si è espresso il direttore Socio-Sanitario di Asst Brianza, Antonino Zagari: “Le nostre Case di Comunità si contraddistinguono per la capacità degli operatori di accogliere con disponibilità e gentilezza chi ha bisogno di assistenza e supporto – dichiara Zagari – Tutto cammina sulle gambe delle persone, che in contesti come questo fanno davvero la differenza. Un ringraziamento va anche a tutti i servizi di Asst Brianza che a vario titolo lavorano “dietro le quinte” per raggiungere questi risultati e rendere le strutture adeguate, funzionali e sempre più complete. Ricordiamo a questo proposito la presenza in CdC del servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) per l’assistenza sanitaria

a problemi non urgenti, a cui si accede chiamando il numero gratuito 116117”.

Il sindaco: “Oggi stiamo aprendo una ‘casa’”

Il sindaco di Desio, Carlo Moscatelli ha ricordato: “”Oggi, inaugurando questo spazio di via Foscolo non stiamo solo tagliando un nastro o proponendo l’apertura di un ufficio pubblico. Stiamo aprendo le porte di una ‘casa’. E una casa, per definizione, è il luogo dove ci si sente sicuri, dove si viene accolti e dove non si è mai soli – racconta – Vorrei fare un ringraziamento agli operatori che lavoreranno qui, perché sono il volto umano di questa struttura. Ai cittadini di Desio dico che questa è la loro Casa di Comunità. Usatela, vivetela e sentitela vostra. Perché una comunità è tale soprattutto quando si prende cura dei più fragili”.

I servizi all’interno della Casa di Comunità

Nella Casa di Comunità, sono attivi i seguenti servizi:

– gli sportelli Accoglienza-CUP per la prenotazione di visite ed esami specialistici, il rilascio e rinnovo esenzioni e le pratiche di scelta e revoca disponibili ora anche per i cittadini extracomunitari;

– il Punto Unico di Accesso, che offre un servizio di orientamento e presa in carico per i bisogni sociosanitari; – l’Ambulatorio infermieristico gestito da infermieri di famiglia e comunità che funge anche da punto prelievi. A questi servizi si aggiunge ora anche l’Ambulatorio Medico Diurno collegato al servizio di Continuità Assistenziale: in questo modo l’ambulatorio medico è attivo 7 giorni su 7, dal lunedì alla domenica, dalle ore 8 alle ore 24. Per accedere all’ambulatorio medico è necessario chiamare il numero unico 116117 attivo h24 tutti i giorni. L’ambulatorio ha funzione anche di Ambulatorio Medico Temporaneo (AMT) per gli assistiti privi di Medico di Medicina Generale (per accedere chiamare il numero 039 6657199, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.00 per appuntamento).Sono altresì presenti gli Ambulatori medici specialistici che ospitano diabetologa, geriatra, cardiologo, reumatologia. E’ inoltre presente il servizio di Psicologia delle cure primarie e di comunità. La CdC di Desio è anche sede del Consultorio Familiare. All’interno è a disposizione una sala polifunzionale per riunioni, incontri

d’equipe multiprofessionali, incontri di comunità e volontariato. Presenti anche gli infermieri che si occupano delle Cure domiciliari nonché l’Assistente sociale della Casa di comunità. Sonoanche presenti gli ambulatori medici specialistici che ospitano diabetologa, geriatra, cardiologo, reumatologia. E’ inoltre presente il servizio di Psicologia delle cure primarie e di comunità. La CdC di Desio è anche sede del Consultorio Familiare. All’interno è a disposizione una sala polifunzionale per riunioni, incontri d’equipe multiprofessionali, incontri di comunità e volontariato. Presenti anche gli infermieri che si occupano delle Cure domiciliari nonché l’assistente sociale della Casa di Comunità.

Il personale

All’interno della Casa di Comunità di Desio operano: 6 amministrativi, 9 Infermieri di Famiglia e Comunità, 2 assistente sociale, 1 coordinatore infermieristico, 4 medici specialisti (diabetologa, geriatra, cardiologo, reumatologia), equipe di medici del ruolo unico della medicina generale che si alternano nell’ambulatorio diurno/Continuità assistenziale, 1 psicologa delle cure primarie e comunità e 1 Neuropsicologa.

Sul sito web di ASST Brianza è pubblicata la carta dei servizi della Casa di Comunità di Desio con il dettaglio dei servizi attivati, orari e modalità di accesso.