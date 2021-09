Inaugurata la Green Lane a Cesano Maderno

Tutti in bicicletta per inaugurare ufficialmente il nuovo tratto di Green Lane a Cesano Maderno.

Inaugurata la Green Lane di Cesano

I nuvoloni grigi in cielo e qualche goccia di pioggia non hanno scoraggiato, questa mattina, domenica 19 settembre 2021, i partecipanti alla biciclettata che, nella Settimana europea della mobilità, ha ufficialmente consegnato ai cesanesi il nuovo tratto di Green Lane lungo la Tangenzialina Sud.

Il terzo taglio del nastro

Il corridoio ecologico e l'annesso percorso per la mobilità dolce sono stati realizzati dal Parco delle Groane e dal Comune. Si tratta del terzo tratto di Green Lane dopo le inaugurazioni del 2010 e del 2015. La biciclettata che ha celebrato l'ennesimo traguardo è stata promossa dall’Associazione Sacra Famiglia guidata da Cettina Galati con il patrocinio del Comune e la collaborazione del Don Bosco Calcio, di InnovA21, del Parco delle Groane e de La Fabbrica dei Segni con il contributo di Fondazione Cariplo.

Tappa al santuario e al centrro sportivo

Una cinquantina i partecipanti, molti i bambini. Hanno pedalato lungo il percorso ecologico di 1,8 chilometri anche gli assessori Celestino Oltolini (vicesindaco e titolare dei Lavori pubblici) e Salvatore Ferro (Ambiente) con i consiglieri comunali Marco Violato e Cinzia Battaglia, e al taglio del nastro , che ha visto intervenire anche il consigliere del Parco delle Groane William Ricchi, hanno preso parte anche gli assessori Silvia Boldrini e Pietro Nicolaci. Partita dal Parco Collodi del quartiere Sacra Famiglia, la biciclettata ha fatto tappa in via Col di Tenda per l'inaugurazione della ciclo-pedonale, al santuario di Santa Maria della Frasca di Binzago (dove adulti e bambini sono stati accolti dal parroco don Fabio Viscardi) e al centro sportivo Cittadella Don Bosco, dove si è conclusa in festa la mattinata.

La preziosa lezione della pandemia

Entusiasta Gianluca D'Amato, colonna dell'Associazione Sacra Famiglia, di cui a lungo è stato presidente:

"Malgrado il brutto tempo c'è stata una buona partecipazione e questo vuol dire che opere come quella che inauguriamo oggi ma da mesi è molto frequentata a piedi e in bicicletta sono richieste e apprezzate. Interventi come questi sono un modo per riconciliarci con gli spazi della città e farli diventare sempre più belli. Non dimentichiamoci, come ci ha insegnato la pandemia, che ambiente fa rima con salute".

Il progetto “Fiumi e Parchi in Rete”

Il nuovo tratto di Green Lane è stato realizzato nell’ambito del progetto “Fiumi e Parchi in Rete” coordinato dal Parco delle Groane e finanziato da Fondazione Cariplo, finalizzato a realizzare una connessione ecologica tra aree naturalistiche di pregio del territorio lombardo: Groane e Brughiera briantea, Grugnotorto e Brianza centrale, Nord Milano e Lura. Insieme ai parchi sono coinvolti diversi enti di ricerca e del terzo settore, tra cui l’Agenzia InnovA21.

Il prossimo ampliamento

È previsto un ulteriore ampliamento del percorso con la realizzazione di un nuovo tratto in via Delle Campiane, per favorire il collegamento con Desio e con il Parco del Grugnotorto - Brianza centrale. Sempre in ottica sovracomunale, questo tracciato si integrerà con un percorso del Comune di Bovisio Masciago che scorre parallelo alla Tangenzialina Sud. La nuova ciclo-pedonale, che sarà dotata anche di un sistema di drenaggio per una migliore gestione delle acque meteoriche, potrà contribuire sia alla mitigazione che all’adattamento ai cambiamenti climatici. L’intervento verrà infatti realizzato nell’ambito del progetto “La Brianza Cambia Clima”, finanziato da Fondazione Cariplo, di cui il Comune di Cesano Maderno è capofila e che conta tra i partner anche il Parco delle Groane e Agenzia InnovA21.