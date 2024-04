Si trova nei pressi dell'area verde a fianco del PalaPrealpi, nelle vicinanze dell'oratorio San Clemente di Baruccana a Seveso. È ampia, 680 metri quadrati, e divisa in due parti, una per cani medio/piccoli e una seconda per quelli di taglia più grande.

Inaugurata la nuova area cani a Seveso

Stiamo parlando della nuova area cani di via Colleoni che è stata inaugurata domenica mattina. A tagliare il nastro ci ha pensato il sindaco Alessia Borroni accompagnata dal vice sindaco Weruska Iannotta, dall'assessore Del Pero e dal Comandante della Polizia Locale e dirigente dell'area sicurezza e vigilanza Roberto Curati.

"E' stato un intervento impegnativo perché trovare un'area adeguata con tutti gli standard perché potesse diventare un'area cani certificata non è stato semplice. Abbiamo soddisfatto le tante richieste pervenuteci dai cittadini di Baruccana che da tempo reclamavano uno spazio per i loro cani. Abbiamo lavorato insieme a Gelsia visto che qui si farà raccolta differenziata, è un'area cani inclusiva con una panchina adatta alle persone con disabilità. C'è un disciplinare con una serie di norme da rispettare anche se chiedo a coloro che la frequenteranno di aiutarci a tenerla curata e di lasciarla così com'è oggi" le parole del Sindaco durante la breve cerimonia.

La nuova area cani è delimitata da una recinzione ancorata alla fondazione con quattro cancelli, due carrai e due pedonali in modo da garantire l'accesso separato. È stato realizzato l'allaccio al pozzetto per le nuove fontanelle in acciaio verniciato, dotate di vaschette per l'abbeveraggio dei cani, in grado di accumulare l'acqua per un breve lasso di tempo. Al suo interno ci sono cestini porta rifiuti (per raccolta differenziata) con posacenere e le panchine per il riposo dei conducenti. Il costo complessivo dell'opera realizzata a cura dell'Ufficio Ecologia del Comune di Seveso è pari, comprensivo di Iva, a 56mila euro.

Ordinanza ad hoc

Inoltre dal 2 aprile è pubblicata sull'albo pretorio online del Comune di Seveso l'ordinanza firmata dal Sindaco che regolamenta l'utilizzo delle aree sgambamento cani presenti nel territorio comunale. È indirizzata ai conducenti i quali dovranno osservare una serie di comportamenti, in caso di violazione è prevista un'ammenda di euro 50:

1. Possono lasciare liberi i propri cani nell'area purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo;

2. Così come previsto per tutte le aree di uso pubblico, è necessario raccogliere immediatamente gli escrementi del cane con idonei involucri o sacchetti da avere al seguito e riporli chiusi negli appositi contenitori;

3. Il cane va condotto al guinzaglio in entrata e in uscita dall'area preposta allo sgambamento, si deve avere cura di aprire e chiudere il cancello al proprio passaggio e chi entra deve dare il tempo ai conduttori presenti di mettere in sicurezza il proprio cane;

4. In caso di alta affluenza, il tempo massimo di permanenza è pari a 20 minuti, così da permettere a tutti di stazionarvi;

5. Non potranno fruire dell'area i cani di sesso femminile nel periodo di calore;

6. Nell'area non può essere svolta attività di addestramento cani e i conduttori non devono permettere ai cani di scavare buche.