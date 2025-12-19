Il distributore numero 114 è stato posizionato in via Parrocchia alla presenza del sindaco Colombo e del presidente Boerci

Si è svolta questa mattina la cerimonia del taglio del nastro che ha ufficialmente inaugurato la nuova Casa dell’acqua di BrianzAcque in via Parrocchia a Ronco Briantino. In accordo con l’Amministrazione comunale, il chiosco self-service è andato a sostituire, un precedente impianto privato dalla fine dello scorso mese di luglio.

Inaugurata la nuova casetta dell’acqua targata BrianzAcque

Al momento inaugurale hanno preso parte il sindaco, Francesco Colombo, il Presidente e Amministratore delegato di BrianzAcque, Enrico Boerci, con il vicepresidente, Gilberto Celletti. Come gli altri impianti in funzione nei vari Comuni della provincia di Monza, eroga gratuitamente acqua liscia e frizzante, a temperatura ambiente e refrigerata, garantendo un servizio continuo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. Un presidio di prossimità comodo, accessibile e soprattutto sostenibile.

Come utilizzare il distributore

Questa nuova casetta dell’acqua è munita di due distinti erogatori e due lettori tessere. Quest’ultime sono necessarie per accedere al servizio ed a Ronco Briantino vengono distribuite (con un deposito cauzionale di 3 euro) presso il totem presente in biblioteca comunale (Via Mandelli, 15). Per incentivare un utilizzo consapevole della risorsa, va ricordato, che è in vigore un limite giornaliero di 12 litri per ciascun utente.

“Grazie a BrianzAcque – l’intervento del sindaco Colombo – per l’installazione del nuovo impianto che offre ai cittadini di Ronco Briantino l’opportunità di rafforzare il valore dell’acqua come bene pubblico essenziale ed indispensabile e, allo stesso tempo, di affermare l’impegno a una maggior responsabilità ambientale finalizzata alla riduzione dei rifiuti plastici”.

Casette in tutta la Brianza

Attualmente si contano 114 casette di BrianzAcque, una rete capillare su territorio che, da inizio anno, ha distribuito quasi 22 milioni di litri di acqua, contribuendo a evitare l’immissione nell’ambiente di circa 2.200 tonnellate di CO₂ e generando un risparmio pari a oltre 1,7 milioni di euro in costi di smaltimento delle bottigliette di plastica.

“Le Case dell’acqua – ha sottolineato il presidente Boerci – rappresentano uno dei simboli più concreti del nostro impegno per una gestione sostenibile e responsabile della risorsa idrica. Con questa attivazione a Ronco Briantino rafforziamo un servizio di prossimità molto apprezzato dai cittadini, che unisce qualità dell’acqua, tutela ambientale e risparmio economico. È un risultato reso possibile grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale, con l’obiettivo condiviso di promuovere comportamenti virtuosi e ridurre l’impatto della plastica sul territorio”.

L’acqua erogata dalle casette è la stessa dell’acquedotto, a km zero, con tutti i parametri di qualità consultabili in totale trasparenza sul sito di BrianzAcque, nella sezione dedicata alle “casette dell’acqua”: www.brianzacque.it/it/case-dellacqua.