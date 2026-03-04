È stata inaugurata la nuova sede del Centro per l’Impiego di Seregno, servizio della Provincia di Monza e della Brianza gestito da AFOL Monza Brianza, situata in via Monte Rosa 10. La struttura diventa operativa a seguito del trasferimento dalla storica sede di via Monte Bianco 7.

La struttura

L’inaugurazione della nuova sede si inserisce nel più ampio percorso di potenziamento avviato nel 2023 con l’apertura del Palazzo del Lavoro di Monza, proseguito nel 2024 con la sede distaccata di Meda del CPI di Monza e destinato a consolidarsi ulteriormente nel 2026 con i nuovi presidi di Cesano Maderno e Vimercate.

La nuova sede, che condivide l’ingresso con il Centro di Formazione Professionale “S. Pertini” è stata progettata per offrire spazi più moderni, funzionali e accoglienti, in grado di migliorare l’esperienza di cittadini, lavoratori e imprese del territorio e di supportare in modo sempre più efficace le politiche attive del lavoro.

Dopo il taglio del nastro e la visita ai nuovi uffici, i saluti istituzionali di Luca Santambrogio, Presidente della Provincia di Monza e della Brianza, Enrico Roccatagliata, Prefetto di Monza e della Brianza, Simona Tironi, Assessore Regionale all’Istruzione Formazione Lavoro, Alberto Rossi, Sindaco di Seregno e Marcello Correra, Amministratore Unico di AFOL Monza Brianza

La nuova sede del CPI di Seregno rappresenta un investimento concreto nella qualità dei servizi pubblici per l’impiego, rafforzando il ruolo dei Centri per l’Impiego come presidio strategico di prossimità per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, l’orientamento professionale e il supporto alle persone in cerca di occupazione.

I CPI costituiscono infatti un punto di accesso fondamentale ai servizi di politiche attive del lavoro della Brianza, contribuendo allo sviluppo economico e sociale del territorio e all’inclusione lavorativa delle persone.

Le dichiarazioni

“L’apertura del nuovo Centro per l’Impiego di Seregno è un passaggio significativo nel percorso di potenziamento dei servizi al lavoro sul territorio, che ha visto nel 2023 l’inaugurazione del Palazzo del Lavoro di Monza e nel 2024 la sede distaccata del CPI di Monza a Meda – ha detto il presidente Santambrogio – Da allora il nostro impegno non si è mai fermato e insieme ad AFOL Monza e Brianza abbiamo continuato ad investire in spazi funzionali e facilmente accessibili, per garantire ai cittadini e alle imprese del territorio un servizio moderno, efficiente e in grado di rispondere alle esigenze attuali del mercato del lavoro. Questo nuovo Centro rappresenta quindi un ulteriore passo avanti verso una rete di servizi sempre più coordinata e capace di accompagnare persone e aziende con strumenti adeguati e risposte tempestive”.

Francesco Cirillo, consigliere delegato welfare, rapporti con associazioni del terzo settore, lavoro, crisi aziendali, ha aggiunto che “l’ampliamento e la riqualificazione del Centro per l’Impiego di Seregno ci permettono di offrire servizi più ordinati, più specialistici e maggiormente integrati con le altre realtà formative e professionali del territorio. La vicinanza con il Centro di Formazione Professionale Pertini rafforza un modello di collaborazione che facilita i percorsi di qualificazione, riqualificazione e accompagnamento al lavoro, soprattutto nei confronti delle persone con maggiori bisogni di supporto. Il lavoro svolto in questi anni grazie al piano di potenziamento ha migliorato in modo significativo l’organizzazione interna dei CPI, rendendo più efficace la risposta agli utenti e valorizzando la sinergia tra

servizi pubblici e operatori accreditati. Ringrazio gli uffici della Provincia e AFOL Monza e Brianza per la qualità del lavoro svolto e per la collaborazione costante che rende possibile risultati concreti per cittadini e imprese”.

“L’inaugurazione della nuova sede del Centro per l’Impiego di Seregno rappresenta un passo importante del percorso di rafforzamento dei servizi per il lavoro che Regione Lombardia sta sostenendo in modo strutturale su tutto il territorio – ha spiegato l’assessore regionale Tironi – Investire in spazi moderni e funzionali significa migliorare concretamente l’accesso alle politiche attive e rendere più efficace l’accompagnamento delle persone nei percorsi di inserimento e reinserimento professionale. La prossimità tra Centro per l’Impiego e Centro di Formazione Professionale è un vero valore strategico: formazione e lavoro devono dialogare in modo continuo per rispondere in maniera puntuale ai fabbisogni delle imprese e alle esigenze di crescita delle competenze dei cittadini. Il nostro obiettivo è consolidare una rete territoriale sempre più integrata, capace di offrire servizi qualificati, tempestivi e orientati ai risultati, mettendo al centro la persona e lo sviluppo del tessuto produttivo lombardo”.

Presente, come detto, anche il sindaco Alberto Rossi.

“L’inaugurazione del rinnovato Centro per l’Impiego rappresenta un passo decisivo per rafforzare il ruolo pubblico nella gestione del mercato del lavoro. In un contesto di profondi cambiamenti economici e professionali, le istituzioni devono garantire servizi efficienti, orientamento qualificato e un efficace incontro tra domanda e offerta. Questo Centro non è solo uno spazio rinnovato, ma un presidio strategico per sostenere chi cerca occupazione, accompagnare i giovani e supportare le imprese nella crescita. Seregno, cuore produttivo della Brianza Nord, conferma così la propria centralità nello sviluppo economico del territorio. Investire nel lavoro significa investire nella dignità delle persone e nel futuro della nostra comunità”.

Infine le parole di Marcello Correra, Amministratore Unico di AFOL Monza Brianza.

“Formazione e lavoro non sono due mondi separati, ma due binari che corrono insieme. L’integrazione tra il nuovo Centro per l’Impiego e il Centro di Formazione Professionale rappresenta il cuore della nostra visione: accompagnare le persone dalla costruzione delle competenze fino all’inserimento professionale – Guardando al futuro, intendiamo continuare a investire su questa direzione: consolidare le sinergie con Regione, Provincia e Comuni, rafforzare la rete con il mondo produttivo, ampliare la qualità dei servizi e accompagnare con sempre maggior efficacia lavoratori, giovani, persone in transizione e imprese in cerca di competenze nuove”.

Orari e contatti

La sede del Centro per l’Impiego di Seregno, in via Monte Rosa 10, è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16 (accesso su

appuntamento). La mail è cpi.seregno@afolmb.it, il numero di telefono 0362 313801

Per prenotare un appuntamento https://afolmonzabrianza.it/prenotazione-appuntamenti