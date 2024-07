La mobilità elettrica è arrivata anche a Roncello.

Inaugurata la nuova stazione di ricarica elettrica a Roncello

Il 23 luglio alle ore 10 il sindaco Cristian Pulici ha infatti tagliato il nastro della colonnina a uso pubblico realizzata da COGESER Energia in via Papa Giovanni XXIII. Al suo fianco il direttore generale di COGESER, Sergio Facchinetti.

Gli intervenuti alla cerimonia hanno potuto assistere ad alcune dimostrazioni sull'utilizzo dell’impianto: dall’individuazione della stazione sull’app all’impiego della card per attivare la colonnina.

La colonnina di ricarica, collocata su area pubblica ad uso pubblico con 2 parcheggi auto, permette la ricarica contemporanea di due auto, con accesso 24 ore su 24.

Cristian Pulici: “Vogliamo proiettare Roncello verso un futuro sempre più sostenibile”

“La stazione di ricarica che inauguriamo oggi è una parte importante di un ampio progetto partito 5 anni fa - ha dichiarato il sindaco Cristian Pulici - Penso alle opere realizzate in questi anni, dalle ciclabili alle numerose piantumazioni. Inizierà a breva la riqualificazione dell’intera illuminazione pubblica, in una visione volta a proiettare Roncello verso un futuro sempre più sostenibile, nel rispetto dell’ambiente, cercando di arricchire l’offerta di servizi green, consapevoli del fatto che il mercato dei veicoli elettrici è in espansione e sempre più numerosi saranno quelli in circolazione anche sul nostro territorio”.

“Roncello, come hanno fatto altri 17 Comuni, si è rivolto a COGESER Energia per offrire un servizio ai cittadini sempre più interessati alla mobilità elettrica - ha sottolineato Sergio Facchinetti - Abbiamo sempre detto, infatti, di essere disponibili ad affiancare, con le nostre competenze, tutte le amministrazioni comunali nei loro interventi per la sostenibilità.

Ringrazio quindi il sindaco Pulici per la fiducia. Intanto ci arrivano sempre più richieste di impianti di ricarica, che saremo lieti di soddisfare, proseguendo nella costruzione di una rete di stazioni fra Milano e Bergamo. Quella di Roncello è infatti per noi la 22esima stazione di ricarica realizzata e attiva”.