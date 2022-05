Inaugurata la nuova vasca volano di Rancate. Realizzata da BrianzAcque, l'opera salverà Concorezzo da nuovi allagamenti. Il taglio del nastro è avvenuto questa mattina, giovedì 12 maggio 2022.

Un investimento importante, che andrà a preservare l'intera Concorezzo da nuove inondazioni. E' quello realizzato da BrianzAcque nella frazione di Rancate, dove questa mattina è stata inaugurata la nuova vasca volano. Alla presenza del sindaco Mauro Capitanio, del vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Micaela Zaninelli e dell'assessore all'Urbanistica Silvia Pilati, il presidente e Ad di BrianzAcque Enrico Boerci ha commentato con soddisfazione l'inaugurazione della nuova opera.

"Siamo contenti di aver completato la vasca volano nei tempi previsti - ha commentato Boerci - E' stato un anno intenso, ma abbiamo raggiunto l'obiettivo. Abbiamo investito circa 2.600.000 euro: una cifra cospicua, ma che ci permetterà di risolvere una problematica che Concorezzo si trovava ad affrontare ormai da tanti anni. La nuova vasca volano, inoltre, proteggerà dagli allagamenti anche Monza. Da parte mia non posso che ringraziare tutti i dipendenti di BrianzAcque e di Ato per il grande lavoro svolto, anche a livello paesaggistico: abbiamo preso in consegna un'area verde e restituiamo alla cittadinanza un'area verde. Il cemento della vasca volano, infatti, è tutto sotto terra, mentre in superficie verranno piantati alberi e installate alcune panchine".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche il commento del sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio, che ha commentato con grande soddisfazione l'inaugurazione della vasca volano.

"In primis un grande ringraziamento ai tecnici di BrianzAcque e Ato per l'enorme lavoro svolto. La realizzazione di quest'opera era vitale, sia per la frazione di Rancate che per l'intera città di Concorezzo. Purtroppo in passato il nostro territorio è stato colpito da diversi allagamenti, anche gravi, e questa vasca volano impedirà che si ripetano. Ma non sarà questa la sua unica funzione. La sua realizzazione permetterà di compiere un ulteriore passo in avanti verso la riqualificazione di una frazione che nel corso degli anni è stata un po' trascurata: nelle prossime settimane questo spazio verrà messo a disposizione della cittadinanza, con la piantumazione di alberi, l'installazione di panchine e la realizzazione di un'area cani".