E’ stata inaugurata oggi, martedì 25 novembre alle 11 presso il Centro Commerciale Torri Bianche di Vimercate, la “Panchina Rossa”, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

Inaugurata la “Panchina Rossa” alle Torri Bianche

Alla cerimonia, contraddistinta dal claim “Violento è chi il violento lo fa”, che trasforma la frase iconica del film “Forrest Gump” in un messaggio etico e universale, erano presenti i delegati delle seguenti associazioni: Rete Artemide, Telefono Donna, Urban Defence, e l’Ufficio Offerta Sociale del Comune di Vimercate.

L’obiettivo di questa immagine è spostare il focus dall’immagine della donna vittima a quella dell’uomo che sceglie di non essere carnefice. Infatti la lotta alla violenza di genere non riguarda solo le donne, ma tutti.

I dati

Proprio Rete Artemide, con l’occasione, ha diffuso con l’occasione i dati relativi a quanto fatto nel 2024 in territorio vimercatese:

162 accessi totali, di cui 122 prese in carico presso il CAV Telefono Donna di Vimercate e 40 non esitati in una presa in carico.

210 donne seguite di cui 122 nuove e 88 in prosieguo.

87 accessi spontanei, gli altri provenienti da amici, forse dell’ordine, servizi socio sanitari e pronto soccorso.

L’Associazione inoltre ha comunicato che la fascia d’età più rappresentata è quella d 41-50 anni i(60 donne) seguita dalle giovani fino ai 40 anni (46 donne), dalle 51-60enni e dalle 61-100.

La maggioranza delle donne è di nazionalità italiana, istruite e occupate. Mentre gli autori di violenza sono principalmente familiari o conoscenti a conferma di quanto questo fenomeno sia radicato nelle relazioni più vicine.

Presenti alla cerimonia il proprietario del centro Torribianche, Michele Giambelli. Il direttore del centro commerciale Gianmarco Tarana, la vicesindaco di Vimercate Mariasole Mascia, una rappresentanza dei carabinieri della stazione di Vimercate, le responsabili della rete antiviolenza Artemide e del centro antiviolenza di Vimercate.