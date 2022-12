Inaugurata la pista di pattinaggio sul ghiaccio

Taglio del nastro per la pista di pattinaggio di ghiaccio sintetico, installata in via 11 Settembre 2001 a Triuggio.

Inaugurata la pista di pattinaggio

Il sindaco, Pietro Cicardi, insieme al vice Michele Casiraghi, agli assessori Paolo Sala e Claudia Cattaneo e al consigliere comunale Tommaso Cazzaniga, hanno inaugurato l’area eventi, realizzata nell'ambito dell'iniziativa "E-state E + Insieme» promossa e finanziata da Regione Lombardia, che sarà in funzione fino all’8 gennaio. Una bella giornata di festa proseguita con apericena e dj set. Presenti per l'occasione le autorità cittadine e soprattutto bambini e ragazzi di Triuggio che si sono scatenati sui pattini. Nella giornata della festa dell'Immacolata i più piccoli hanno visto arrivare un emissario di Babbo Natale su una slitta trainata da cavalli per ritirare le letterine. Per conoscere gli orari di apertura della pista di pattinaggio, con accesso gratuito e consentito solo agli under 18 residenti a Triuggio o che frequentano le scuole triuggesi, cliccare sul link https://bit.ly/3VGYcwq. "Abbiamo pensato di dare questa opportunità ai nostri adolescenti che sono quelli che più hanno sofferto le restrizioni causate dalla pandemia - ha commentato il vicesindaco Michele Casiraghi - Siamo contenti che questa opportunità sia stata accolta con entusiasmo e ringraziamo chi ha dato la disponibilità a utilizzare lo spazio dove è stata installata la pista".

La collaborazione del Gruppo Let's Go

"Il Gruppo Let'Go non si ferma e scende sulla pista di pattinaggio di ghiaccio sintetico, installata in via 11 Settembre a Triuggio dal Comune in occasione delle festività natalizie e programmata nell'ambito dell'iniziativa "E-state E + Insieme" promossa e finanziata da Regione Lombardia. L'area eventi sarà in funzione fino a domenica 8 gennaio 2023. I ragazzi del Gruppo Let's Go, oltre alla gestione dell'accesso al pubblico della pista, che ricordiamo sarà gratuita e accessibile solo per i ragazzi under 18 e residenti nel Comune di Triuggio, garantiranno sempre attivo il servizio bar e nei fine settimana sarà sempre aperto un punto ristoro, per il mezzogiorno e sera con griglia, tantissime patatine fritte, piadine, crepes e frittelle con fiumi di cioccolata calda. Questo è solo l'inizio ma ci saranno tanti eventi e altre iniziative, con tantissime sorprese, per render unico l'arrivo del prossimo Natale" fanno sapere i ragazzi del Gruppo Let's Go.

