Inaugurata la prima Water Plaza brianzola

La prima Water Plaza brianzola è realtà. Si è svolta oggi pomeriggio ad Agrate Brianza l’inaugurazione di questa innovativa opera nata dalla collaborazione tra BrianzAcque e l’Amministrazione Comunale. La rinnovata piazza, adiacente a via Vismara, da oggi entra ufficialmente a disposizione della cittadinanza che, per

celebrare questo traguardo, si è riunita in quello che è stato un momento di festa per tutta la comunità.

La nuova piazza

Il nuovo spazio incarna una filosofia urbanistica d’avanguardia, capace di creare un luogo pubblico e ricco di verde che, in caso di eventi meteorici estremi, diventa un bacino di raccolta temporanea delle acque meteoriche per poi tornare “asciutto” nell’arco di poche ore.

Il recente termine dei lavori è stato celebrato alla presenza del Presidente e AD di BrianzAcque, Enrico Boerci, del Vicepresidente BrianzAcque, Gilberto Celletti, del Sindaco del Comune di Agrate Brianza, Simone Sironi, del Vicesindaco, Claudio Galli, dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Politiche Ambientali, Roberto Strabello, del RUP, Mauro Pozzi, e del Presidente e Vicepresidente di ATO MB, Riccardo Borgonovo e Roberto Borin.

La giornata ha visto il coinvolgimento della comunità di Agrate Brianza che, oltre ad apprezzare gli interventi tecnici ed istituzionali che hanno descritto i vantaggi e il prestigio che l’opera porterà alla cittadinanza, ha potuto gustare di una genuina merenda offerta dalle attività commerciali presenti in piazza. BrianzAcque ha inoltre allestito uno stand grazie al quale ha messo a disposizione tanti gadget per piccoli e grandi, oltre, naturalmente, alla buona acqua a km.0, erogata grazie al caratteristico spillatore d’acqua naturale e gassata firmato dall’Utility brianzola.

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La funzione

Il progetto della Water Plaza, ispirato ai più avanzati modelli europei di water square, rappresenta una delle più innovative soluzioni nature-based applicate alla gestione delle acque meteoriche in ambito urbano. Questo spazio è stato progettato per raccogliere e gestire l’acqua piovana proveniente dagli edifici circostanti e dalla piazza stessa, evitando allagamenti e sovraccarichi della rete fognaria. Durante gli eventi di pioggia intensa, infatti, una parte della piazza sarà in grado di allagarsi temporaneamente in modo controllato, per poi tornare asciutta in poche ore. In condizioni normali, lo spazio sarà fruibile come una vera e propria piazza pubblica: verde, vivibile e pensata per la socialità.

Un sistema ingegnoso che combina resilienza climatica e rigenerazione urbana, creando uno spazio multifunzionale che cambia in base alle condizioni meteo.

La Water Plaza è anche il frutto di un percorso partecipativo che ha coinvolto cittadini, residenti e commercianti, i cui spunti sono stati raccolti nel report “Facciamo Fiorire l’Acqua”, contribuendo alla definizione del progetto esecutivo. Il valore complessivo dell’intervento, pari a circa 750mila euro, è stato finanziato da BrianzAcque e dal Comune di Agrate Brianza.

I commenti

“Con la Water Plaza restituiamo ad Agrate uno spazio che cambia e si adatta, capace di rispondere ai bisogni di oggi e alle sfide di domani. È un intervento di riqualificazione ambientale e sociale che nasce da un ascolto dei cittadini e che mette insieme sicurezza, qualità urbana e vita di comunità. Non è solo un’opera pubblica, ma un luogo pensato per essere vissuto ogni giorno. È un esempio concreto di come, lavorando insieme, si possano realizzare soluzioni innovative che migliorano davvero la qualità della vita”, ha sottolineato il Sindaco di Agrate Brianza, Simone Sironi.

Il Vice Sindaco e Assessore al Commercio, Claudio Galli, ha evidenziato come l’infrastruttura rappresenti “uno spazio per grandi e piccini, riqualificato e più sicuro, capace di generare positività per i cittadini e tutti i negozi di vicinato di via Vismara”.

“Un intervento di riqualificazione importante la cui realizzazione è stata possibile grazie alla collaborazione di tutti per ottenere un luogo più bello e accogliente dove, giocare, vivere,socializzare”, ha dichiarato l’Assessore ai Lavori pubblici, Roberto Strabello.

Il Presidente e AD di BrianzAcque, Enrico Boerci, ha evidenziato come “la Water Plaza di Agrate Brianza rappresenti un esempio concreto di come innovazione, sostenibilità e qualità dello spazio pubblico possano integrarsi in un’unica opera. È un’opera che guarda al futuro, capace di rispondere alle sfide climatiche e, allo stesso tempo, di restituire ai cittadini un luogo vivo, verde e inclusivo, frutto di una collaborazione virtuosa tra BrianzAcque, l’Amministrazione Comunale e la

comunità locale, con il particolare coinvolgimento dei residenti del condominio e delle attivitàcommerciali che sorgono sulla piazza”.