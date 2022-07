Giornata di festa domenica 3 luglio in alta quota. Il Cai di Seregno ha infatti, come da tradizione, ufficialmente aperto la stagione del Rifugio Longoni, nella zona di Chiesa in Valmalenco.

Inaugurata la stagione estiva del Rifugio Longoni

Un centinaio le persone che hanno partecipato ai festeggiamenti che hanno visto la presenza in quota anche del sindaco Alberto Rossi, dell'assessore Viganò e del Prevosto don Bruno Molinari che ha celebrato, per l'occasione, una messa. Don bruno ha voluto sottolineare la spiritualità della montagna e la capacità di questi territori di infondere tranquillità a chi li visita. A seguito della messa e degli interventi delle autorità presenti i festeggiamenti sono proseguiti poi con il pranzo e buona musica.

