Sabato pomeriggio al Bosco delle Querce di Seveso e Meda è stata inaugurata la stazione di booksharing per quella che vuole essere, secondo l'Amministrazione comunale, una nuova opportunità culturale e di aggregazione sociale per i cittadini.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Inaugurata la stazione di booksharing nel Bosco delle Querce

"E' il primo esperimento di questo genere, abbiamo scelto il Bosco proprio per coinvolgere ancora di più i giovani a frequentarlo. Ci piacerebbe posizionare ulteriori bacheche in altri punti di Seveso nei prossimi mesi. Confidiamo nel buon senso dei cittadini" ha detto il Sindaco Alessia Borroni.

"Questa iniziativa è frutto della sinergia di tutti, la mozione è stata approvata a maggioranza assoluta. Perché quando c'è di mezzo la cultura, è giusto ci sia unione d'intenti da parte delle forze politiche indipendentemente dal colore" le parole dell'Assessore alla Cultura Michele Zuliani.

Già diversi libri presenti

Numerosi consiglieri di maggioranza e minoranza presenti alla cerimonia, come gesto simbolico, hanno arricchito la bacheca donando uno o più libri previa registrazione al sito www.bookcrossing.com per scoprire il "viaggio" che seguirà, di mano in mano.

A fianco della bacheca è stata "scoperta" anche una panchina per invogliare alla lettura dentro il parco.