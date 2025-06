Inaugurata la terza casetta dell'acqua

Inaugurata questa mattina, venerdì 6 giugno 2025, la terza casetta dell'acqua di BrianzAcque nel Comune di Seveso.

Taglio del nastro per la terza casetta dell'acqua

Taglio del nastro, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, per il nuovo punto di erogazione “self-service”. La struttura si trova all'Altopiano, in via degli Abeti. Presenti alla cerimonia diversi cittadini e due classi della scuola primaria Bruno Munari.

Il nuovo erogatore si trova all'Altopiano

Si tratta del terzo chiosco idrico per il Comune, che si aggiunge a quello già attivo dal 2020 a Baruccana, in piazza Italia, e al precedente di via Alcide De Gasperi angolo Piazza IV Novembre, in funzione dal 2016. La nuova struttura entra a far parte della rete di 108 casette presenti in tutta la Provincia di Monza e Brianza.

Un’inaugurazione all’insegna della partecipazione

La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione del presidente e AD di BrianzAcque, Enrico Boerci, e dell’Amministrazione, con la sindaca Alessia Borroni e la Giunta comunale. All'evento hanno preso parte anche diversi cittadini e due classi, 2ªA e 3ªA , della scuola primaria Bruno Munari. Una trentina di bambine e bambini che hanno ricevuto in dono dei gadget e dei fumetti realizzati da BrianzAcque per renderli protagonisti e “ambasciatori” di messaggi di sostenibilità.

La casetta dell'acqua è gratuita e accessibile h24

La nuova casetta dell’acqua è attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, permettendo ai cittadini di prelevare gratuitamente acqua naturale e frizzante a chilometro zero. Va ricordato che per favorire un consumo responsabile, da novembre scorso è stato introdotto un limite massimo giornaliero di 12 litri per tessera. La tessera, necessaria per usufruire del servizio, è utilizzabile in tutti i chioschi BrianzAcque e può essere acquistata al costo di 3 euro nei totem presenti nei Comuni soci, a Seveso è disponibile in Municipio, in via Vittorio Veneto.

"Offriamo un nuovo servizio ai cittadini"

"Siamo orgogliosi – ha commentato Borroni - di inaugurare la terza casetta dell'acqua nel nostro comune all'Altopiano. Dopo il successo di San Pietro e Baruccana, offriamo un servizio che i cittadini hanno imparato ad apprezzare: acqua buona, sicura e controllata costantemente. Questa iniziativa non è solo una comodità, ma una vera e propria buona pratica di sostenibilità. Utilizzare la casetta dell'acqua significa ridurre il consumo di plastica, riutilizzando bottiglie e borracce, e promuovere un approccio più ecologico alla vita quotidiana. Per sensibilizzare su questi temi, abbiamo voluto coinvolgere attivamente i residenti del quartiere e gli studenti. E' fondamentale che tutti, dai più giovani agli adulti, comprendano l'importanza della lotta allo spreco d'acqua, una risorsa sempre più preziosa. Insieme, possiamo fare la differenza".

"Un ulteriore passo verso la sostenibilità ambientale"