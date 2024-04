Inaugurata Villa Vertua a Nova Milanese: due le collezioni artistiche esposte

L'inaugurazione di Villa Vertua Masolo, a Nova Milanese, rinnovata dopo un lungo periodo di lavori. Il sindaco: "Dopo tutto il lavoro fatto, desideriamo che questo luogo torni a essere un punto fermo della cultura e dell’arte".

Tantissimi i presenti al taglio del nastro nel pomeriggio di ieri, domenica, in Villa Vertua Masolo a Nova Milanese. Tra il pubblico anche coloro che hanno avuto un ruolo fondamentale per la buona riuscita del progetto di riqualificazione della villa:

"Noi come Amministrazione ci teniamo molto a dire grazie a tutte le persone che hanno dato una mano in questi anni. Inoltre, vorremmo ringraziare le Amministrazioni passate, tra cui quelle delle ex sindache Rosaria Longoni e Laura Barzaghi , oggi presenti, che hanno avuto la lungimiranza di considerare questo luogo un punto di riferimento per la cultura fin dagli anni ‘90, quando questo edificio è passato nelle mani del Comune", ha affermato l’assessore alla cultura Irene Zappalà.

La villa ospiterà opere d’arte, sia nelle collezioni civiche che in quelle temporanee. La selezione è stata curata dal comitato scientifico, con presidente Martina Corniati, storica dell’arte.

"Il piano terra presenta una selezione che resterà visibile per quest’anno - ha spiegato - Il primo piano invece è pensato come uno spazio agile, in cui verranno accolte le mostre del premio Bugatti-Segantini. Questo avverrà perchè noi tutti pensiamo che uno spazio statico, con sempre le stesse opere, non sia vitale. Riteniamo che la collezione debba essere un luogo di accoglienza di nuove opere e pensieri e in questo modo si potrà tornare a visitare la villa trovando sempre qualcosa di diverso".