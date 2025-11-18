Inaugurati i murales del Pronto Soccorso Ostetrico e delle Sale Parto

L’obiettivo, reso possibile grazie alla generosità del Real Meda Calcio Femminile, era quello di rendere ancora più piacevole e sereno l’ambiente dedicato alle mamme e ai neonati all’interno dell’ospedale di Desio, ovvero il Pronto Soccorso Ostetrico e le Sale Parto della struttura.

Obiettivo pienamente raggiunto dato che nei giorni scorsi proprio presso l’ospedale Pio XI si è tenuta l’inaugurazione degli spazi riqualificati grazie alla mano artstica di Cristian Ronda, che ha arricchito alcune pareti con inedite opere murali. L’iniziativa, promossa e sostenuta da ASST Brianza è stata, come detto, finanziata dal Real Meda Calcio Femminile.

Ad aprire l’inaugurazione il dottor Carlo Alberto Tersalvi, Direttore Generale di ASST Brianza, e il dottor Armando Pintucci, Direttore SC Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Desio, alla presenza delle Autorità e dei sostenitori.

“Vita, arte e bellezza si fondono in questo originale progetto artistico che rende ancora più accoglienti e rassicuranti i luoghi della nascita, – ha dichiarato il Direttore Generale Tersalvi – a testimonianza di quanto la nostra azienda ponga le persone al centro, offrendo attenzione e cura anche in questo modo. Ringraziamo l’artista Cristian Sonda, autore delle opere, e il Real Meda Calcio Femminile, che ha sposato e sostenuto economicamente l’iniziativa. Credo fermamente che si debba tornare a considerare i luoghi di cura come parte di un patrimonio comune e sono proprio i progetti come questo a sottolineare l’affetto che i nostri cittadini nutrono verso gli ospedali di ASST Brianza.”

“Il progetto della riqualificazione si sposa perfettamente con il principio di integrazione e di senso di appartenenza, così come in ambito sportivo”, ha sottolineato il Dott. Pintucci. “Per la nostra Unità Operativa, offrire alle nostre mamme e alle loro famiglie luoghi confortevoli, associando immagini ed emozioni all’esperienza del parto, è fondamentale per creare quel contatto indelebile che fa sentire le nostre donne a casa, anche tra le mura ospedaliere. Da questo nascono i nostri principi e servizi volti a offrire sempre l’opportunità del travaglio in acqua, orientati alla salvaguardia della fisiologia, alla presa in carico ostetrica one to one e alla creazione di spazi di confronto e dialogo per garantire a ogni donna e a ogni coppia il proprio piano del parto su misura”.

“E’ stata una grande emozione presenziare all’inaugurazione di questo murales, un’opera che celebra la vita nel suo momento più straordinario: la nascita. Gli spazi dedicati alle sale parto dell’ospedale cittadino sono un luogo in cui ogni giorno si intrecciano attesa, forza, amore e professionalità – ha commentato il Sindaco di Desio, Carlo Moscatelli – Quest’opera è un tributo a tutte le mamme, ai papà e alle famiglie che vivono qui uno dei passaggi più importanti della loro vita, ma è anche un gesto di riconoscenza verso il personale medico e ostetrico, che con competenza, sensibilità e dedizione accompagna la nascita dei nostri bambini. Ringrazio l’artista Cristian Sonda, il Direttore del reparto di Ostetricia e Ginecologia dottor Armando Pintucci, la Presidente del Real Meda Calcio Femminile Pamela Campisano e le realtà del territorio che hanno reso possibile questo progetto. Con questa opera vogliamo portare colore, serenità e un messaggio di accoglienza a tutte le persone che entrano in questo reparto. È un simbolo della nostra comunità: una comunità che sostiene la maternità, la vita e il valore del prendersi cura”.