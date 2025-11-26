I medici di medicina generale di Veduggio con Colzano hanno nuovi ambulatori.

Nuovi ambulatori medici

Inaugurati i nuovi ambulatori per i medici di medicina generale e per il pediatra alla presenza del sindaco di Veduggio con Colzano, Luigi Alessandro Dittonghi, del vicesindaco Augusto Degli Agosti, dei medici e di una rappresentanza di Cancro di Primo Aiuto.

La struttura

Gli studi medici, collocati al piano terra del nuovo Centro civico comunale di via Vittorio Veneto, sono così strutturati: ambulatori per i medici, una sala per il pediatra, una sala d’aspetto e il servizio igienico. Un luogo più agevole e senza barriere architettoniche.

L’impegno della minoranza

“Ci dichiariamo soddisfatti dall’avere appreso che sono stati inaugurati i nuovi ambulatori medici, promuovendo un servizio di prevenzione per i cittadini. Il nostro sforzo di portare la richiesta in Consiglio comunale facendoci portavoce dei bisogni dei veduggesi e della necessità di mantenere un presidio sanitario in paese, ha fatto cambiare idea alla Giunta comunale. Ringraziamo l’Amministrazione comunale per aver mantenuto l’impegno preso coi cittadini di realizzare gli ambulatori in questo mese di novembre. Esprimiamo il nostro consenso per aver fatto proprio uno dei punti del nostro programma. Ci auguriamo possa essere uno spunto anche per altro. Consideriamo la realizzazione del servizio pubblico il miglior riconoscimento per l’impegno profuso” ha ribadito in una nota la lista civica di minoranza “Veduggio Domani”.

