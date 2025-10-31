Inaugurato a Carate Brianza il nuovo McDonald’s

Il ristorante ha aperto le porte in via San Michele al Carso. La mattinata di festa alla presenza del sindaco Luca Veggian e della Giunta al completo.

Ha aperto ufficialmente il McDonald’s di Carate Brianza. Alla cerimonia di taglio del nastro, lo scorso mercoledì mattina, hanno preso parte, oltre a Giacomo Bosia, licenziatario McDonald’s, il sindaco Luca Veggian e la Giunta al completo.​

La festa è poi proseguita per tutta la giornata con intrattenimento per grandi e piccini e un ricco buffet che ha permesso a tutti i presenti di gustare le specialità dolci e salate di McDonald’s.​

Il taglio del nastro del nuovo fast food

Il nuovo McDonald’s, conta un totale di 180 posti a sedere ed è dotato di kiosk digitali che permettono di ordinare in totale autonomia, personalizzando alcune ricette e modificando alcuni ingredienti. Un’innovazione che consente ai nostri clienti di attendere il proprio ordine comodamente seduti al tavolo del ristorante.

Il locale mette a disposizione dei clienti il McCafé: un luogo di ritrovo ideale per condividere con gli amici o in famiglia la colazione mattutina, per fare una pausa caffè veloce o per ritagliarsi un momento di gusto nel corso della giornata.

Qui i clienti possono, infatti, non solo gustare un caffè di qualità ma anche scegliere tra la varietà di bevande calde, fresche spremute e gustosi prodotti da forno, tutti provenienti da aziende italiane.​ Il ristorante ha una doppia corsia McDrive grazie alla quale è possibile ordinare, pagare e ricevere il proprio ordine direttamente dalla propria auto.​

All’interno della sala si trova invece uno​ spazio interamente dedicato ai bambini, con una serie di servizi che regalano alle famiglie momenti di spensieratezza e divertimento; all’esterno del locale, possono intrattenersi nell’area giochi a loro dedicata. Sempre alle famiglie è dedicato anche il servizio che permette ai più piccoli di celebrare il proprio compleanno, organizzando una festa a tema proprio all’interno del ristorante.​ Il nuovo McDonald’s e la doppia corsia McDrive saranno aperti da domenica a giovedì dalle 6 alla una di notte, mentre venerdì e sabato fino alle 3. Nel ristorante sarà attivo anche il servizio Delivery.

Le parole di Giacomo Bosio, licenziatario McDonald’s

«Il nostro è un lavoro impegnativo, ma che offre una grande opportunità di crescita professionale. Voglio ringraziare tutti i ragazzi che sono cresciuti con noi per la presenza oggi perché è grazie a loro che siamo qui oggi a inaugurare il nostro diciottesimo ristorante… Grazie anche alla città di Carate Brianza. Siamo sempre molto attenti alle comunità locali e saremo quindi molto attenti alla comunità», ha commentato Giacomo Bosia, licenziatario McDonald’s.

Soddisfazione dal sindaco di Carate Brianza

«E’ un piacere per me partecipare a questa inaugurazione e vi ringrazio per l’invito. Oggi sono presente con tutta la Giunta Comunale a significare che questo rappresenta un momento importante per il nostro paese. Ringrazio McDonald’s per aver deciso di investire su Carate Brianza perché questo dimostra quanto il nostro paese sia attrattivo- ha detto Luca Veggian, sindaco di Carate Brianza – Dal punto di vista occupazionale non posso che essere felice di questa nuova apertura. Come Comune abbiamo dato disponibilità degli spazi per lo svolgimento del recruiting day che ha permesso di assumere 50 nuovi collaboratori e sono molto orgoglioso di sapere che ben 24 di questi sono caratesi. Sono certo che questa nuova attività contribuirà alla crescita di Carate Brianza e valorizzerà il nostro territorio».