Inaugurato a Desio il nuovo Centro Sociopsicopedagogico

Un nuovo servizio per la promozione del Benessere, della famiglia, della coppia e dell’individuo.

Inaugurato mercoledì 6 aprile a Desio il Centro sociopsicopedagogico IN.CON.TRA, Un nuovo servizio del Co.De.Bri.

Erano presenti Il Sindaco di Desio, Simone Gargiulo ed i sindaci di altri comuni del Consorzio, il responsabile del Servizio IN.CON.TRA, i coordinatori e i professionisti, che hanno illustrato brevemente le modalità e le finalità degli interventi proposti all’interno del Servizio.

Il servizio IN.CON.TRA. offre percorsi alla cittadinanza per la promozione del benessere della famiglia, della coppia e dell’individuo; azioni di sostegno e cura attraverso diverse tipologie di interventi a supporto delle famiglie che stanno attraversando una fase di crisi nel loro percorso di vita (matrimonio, nascita dei figli, separazioni, lutti, disabilità e malattie di un componente…).

Soddisfatta l'Amministrazione comunale

“In questo periodo particolarmente complicato - riferisce l’assessore alle famiglia, politiche sociali e disabilita’, Fabio Sclapari - inaugurare un Centro che offre percorsi alla cittadinanza per la promozione del benessere della famiglia, della coppia e dell’individuo, ci fa ben sperare in un futuro non solo migliore, ma ad altezza della persona e dei suoi bisogni. L’esperienza del CoDeBRi è ormai più che consolidata da 40 anni. Molteplici i servizi offerti: dalla formazione adolescenti, giovani ed adulti ai corsi personalizzati per allievi disabili, servizi di Orientamento, servizi alla persona, lavoro ed inclusione sociale, Ufficio Unico ed ora il servizio IN.CON.TRA. Come Amministrazione non possiamo che essere soddisfatti ed augurare buon lavoro a tutti gli operatori.”

Destinatari e modalità d’accesso

Le attività del Centro sono rivolte alla cittadinanza e ai servizi del territorio. Dopo un primo appuntamento di accoglienza e orientamento, gratuito, sarà possibile usufruire delle prestazioni offerte dal centro, a tariffe agevolate.

I servizi offerti

Consulenza, Ascolto e Accompagnamento alla Presa In Carico: Orientamento e supporto alle persone e alle famiglie che stanno vivendo un momento di difficoltà, di crisi, di solitudine o isolamento

Percorsi di Psicoterapia e di Supporto Psicologico: individuale, di coppia o familiare, rivolto ad adulti, adolescenti e bambini

Percorsi di supporto alla genitorialitá: attraverso colloqui psico-pedagogici

Gruppi di Sostegno Psicologico: per genitori, bambini e adolescenti

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing): tecniche di intervento per il trattamento dei vissuti traumatici e di esperienze emotivamente stressanti

Percorso di Supporto Psicologico ai genitori di bambini con una disabilitá: volti a sostenere i genitori dal momento in cui affrontano per la prima volta la diagnosi di disabilità del proprio figlio offrendo ascolto, supporto e orientamento ai servizi

Percorsi e progetti personalizzati di gruppo e/o individuali rivolto a ragazzi senza certificazione con bisogni educativi/evolutivi speciali

Bioenergetica: interventi terapeutici individuali, di coppia e di gruppo

Assistenza psicologica domiciliare e on line: percorsi di sostegno psicologici a domicilio e/o on line rivolti a minori e a persone con problemi di mobilità, disabili e anziani

Sportello di consulenza legale: consulenza in merito a questioni di diritto di famiglia, del minore e per la tutela delle persone fragili, volto a dare le prime informazioni

Mediazione del conflitto: percorsi di accompagnamento e supporto alla coppia genitoriale in fase di separazione o conflitto.

Per tutte le informazioni è possibile visitare il sito www.consorziodesiobrianza.it/in-con-tra-centro-socio-psico-pedagogico/