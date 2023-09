Inaugurato a Limbiate il nuovo centro cottura. Questa mattina, sabato, il taglio del nastro: qui si prepareranno oltre tremila pasti al giorno

Inaugurato a Limbiate il nuovo centro cottura

Dalla riqualificazione di un’area dismessa nasce il nuovo centro cottura di via Buozzi, al quartiere Villaggio Giovi di Limbiate. Abbattuta la vecchia scuola è sorto un edificio a basso impatto ambientale dove verranno preparati oltre 3000 pasti al giorno destinati a 17 scuole del Comune, i pasti a domicilio per gli anziani e per il centro diurno. L’immobile ospita anche un ristorante self-service da 50 posti aperto al pubblico.

Partnership tra Comune e Sodexo

L’opera è stata resa possibile grazie alla partnership tra il Comune e Sodexo Italia, azienda leader nei servizi di ristorazione. Questa mattina, sabato, la struttura è stata inaugurata alla presenza del sindaco Antonio Romeo e del parroco don Gianluca Romanò.

Edificio "sostenibile"

Il nuovo centro cottura, ampio circa 800 metri quadrati, è dotato di apparecchiature ed elettrodomestici di ultima generazione ad elevata efficienza energetica ed un impianto fotovoltaico. Sarà operativo dai primi di ottobre e andrà a sostituire quello esistente di via Pace e quei locali verranno riadattati per ampliare la scuola primaria.

"Un importante traguardo per Limbiate che, grazie a quest’opera, raggiunge diversi obiettivi - ha premesso il sindaco - avere un centro cottura adeguato alle esigenze del paese, una sala self-service aperta al pubblico, la riqualificazione e la bonifica di un’area rimasta inutilizzata per diversi anni ed infine la possibilità di ampliare la scuola primaria Gianni Rodari".

Orgoglioso di quest’opera anche Augusto Pallavicini, responsabile di Area Sodexo Italia: