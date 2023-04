Inaugurato a Renate il nuovo comando della Polizia locale

E' stato inaugurato questa mattina, sabato 15 aprile, il nuovo Comando unico della Polizia locale di Renate e Veduggio con Colzano, che trova sede nello storico edificio della stazione di via Roma rimesso a nuovo.

Un luogo importante e significativo della storia renatese, realizzato anche grazie alla lungimiranza del concittadino Enea Camisasca, che avrà ora una funzione ancora più importante: costituire il Presidio permanente degli agenti che potranno dunque con la loro presenza garantire più sicurezza a tutti i cittadini.

Alla cerimonia e al taglio del nastro questa mattina erano presenti il sindaco di Renate Matteo Rigamonti, il primo cittadino di Veduggio Luigi Dittonghi e anche il sottosegretario del ministero dell'Interno Nicola Molteni. Non solo: erano presenti anche il consigliere provinciale Claudio Rebosio e il consigliere regionale Alessandro Corbetta.

"Qualcuno in questi anni e nelle ultime settimane si è chiesto se questo presidio fosse necessario - ha sottolineato nel suo discorso il primo cittadino di Renate Matteo Rigamonti - Normalmente a Renate non ci sono problemi di sicurezza. Siamo fortunati, non siamo un paese considerato a rischio. Ma non fortunato per caso. La fortuna che abbiamo è dovuta a queste persone (gli agenti di Polizia ndr) che quotidianamente svolgono il loro compito di controllo e presidio sul territorio. In tanti comprendono quanto sia importante la figura dell'agente di Polizia locale per la propria sicurezza".

"La nuova sede - ha aggiunto il sindaco - che oggi andiamo ad inaugurare è stata possibile grazie ad un contributo di Regione Lombardia che ci ha concesso di partire, di accendere la miccia e far crescere il progetto. Regione Lombardia ha coperto i tre quarti dell'intero costo, mentre il rimanente è stato finanziato tramite risorse comunali".

"Ma il vero successo è stato a l'ampia solidarietà dimostrata dai cittadini a cui va il mio ringraziamento che si sono offerti donando anche dei piccoli oggetti e dedicando gratuitamente del tempo: chi ha donato una scrivania dimessa, qualche sedia, un cestino, un armadietto. Anche per l'irganizzazione di questo evento molte persone hanno dato la loro disponibilità in modo gratuito e vanno ringraziate per il loro contributo attivo".