E' stato inagurato questa mattina, venerdì 22 marzo, a Vimercate il nuovo Gelsia Point. Si tratta del 14esimo Point in tutta la Brianza e rappresenta per l'azienda un ulteriore presidio per rafforzare la presenza della società nella zona orientale della provincia.

Inaugurato il Gelsia Point di Vimercate

Il nuovo Gelsia Point si trova in via Vittorio Emanuale II, in pieno centro storico. L’apertura del Point di Vimercate completa, inoltre, il piano di ampliamento lanciato a inizio marzo, con le aperture nei Comuni di Lentate sul Seveso, Besana in Brianza e Paderno Dugnano. Una presenza capillare e qualificata che conferma l'impegno di Gelsia nel fornire servizi di qualità e vicinanza concreta per rispondere alle esigenze di famiglie e imprese.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

I servizi

I Gelsia Point rappresentano un punto di riferimento per i cittadini e le aziende, offrendo una vasta gamma di servizi dedicati alla gestione dell'energia, alla promozione della sostenibilità e alla consulenza personalizzata. Presso i nuovi Gelsia Point, i clienti potranno usufruire di:

• Consulenza energetica personalizzata per ottimizzare i consumi e ridurre gli sprechi.

• Informazioni dettagliate sui servizi offerti da Gelsia, inclusi l'approvvigionamento di energia elettrica e gas naturale proveniente da fonti rinnovabili.

• Promozione di iniziative di efficienza energetica e sostenibilità ambientale.

• Assistenza tecnica e supporto per la gestione dei contratti e delle pratiche amministrative.

"Rafforziamo ulteriormente il legame con la Brianza"

"La presenza dei Gelsia Point rappresenta un pilastro fondamentale della nostra strategia aziendale, insieme a sostenibilità, digitalizzazione, innovazione – ha spiegato il presidente di Gelsia Mauro Ballabio -. I nostri 14 Point offrono non solo servizi e assistenza di alta qualità, ma fungono anche da ponte diretto tra l’azienda e la comunità locale. L’apertura dei nuovi Point vuole infatti essere il segno che noi siamo sempre al fianco dei nostri clienti per accompagnarli nelle scelte e rispondere a tutte le loro esigenze. In un contesto dove la transizione energetica è una priorità, avere accesso a risorse affidabili è cruciale. I nostri clienti sanno che in noi possono trovare un riferimento affidabile, trasparente e sicuro. Inoltre, la prossimità ai clienti consente una maggiore personalizzazione dei servizi, permettendo di rispondere in modo mirato alle specifiche esigenze delle famiglie e delle imprese, creando fiducia e un senso di appartenenza reciproca. Con il presidio di Vimercate, rafforziamo ulteriormente il legame con la Brianza, coprendo anche la zona est”.

Informazioni utili

Il Gelsia Point di Vimercate è aperto il lunedì dalle 14 alle 18, il martedì dalle 10 alle 16, il mercoledì dalle 14 alle 18, il giovedì dalle 10 alle 16, il venerdì dalle 9 alle 15 e il sabato dalle 9 alle 13. A disposizione dei cittadini c’è il servizio gratuito “Salta la Coda!”, con cui prenotare direttamente

online il proprio appuntamento. Per ulteriori informazioni si prega di visitare il sito web di Gelsia www.gelsia.it o di contattare il servizio clienti al numero verde 800-478538.