Taglio del nastro, alle 10.30 di oggi, sabato 14 ottobre, per il Mercato Europeo che da ventuno anni sceglie il centro storico Cesano Maderno per i suoi banchi in arrivo da tutta Italia, tutta Europa e oltre.

Inaugurato il Mercato Europeo a Cesano Maderno

Il Mercato Europeo organizzato da Fiva Confcommercio in collaborazione con il Comune e Confcommercio Seveso, si chiude domani, domenica 15 ottobre. Presenti centinaia di espositori in rappresentanza di tutta Europa. Attesi migliaia di visitatori. Ricchissimo il programma di eventi “collaterali” organizzati in città dall'Amministrazione comunale in occasione del sempre attesissimo evento.

Il taglio del nastro e le premiazioni

Il primo cittadino Gianpiero Bocca ha dato ufficialmente inizio all'evento con il taglio del nastro alla presenza delle autorità, dopo il quale è avvenuto l'immancabile giro per i viali del mercato per individuare le bancarelle più belle, che sono state premiate con la consegna di una targa, da parte del sindaco, dall'assessora alla Cultura Martina Morazzi e dall'assessora al Commercio Donatella Migliorino. Presenti, tra gli altri, Roberto Ripamonti e Raffaele Romanò di Confcommercio Seveso e Giacomo Errico di Fiva Confcommercio.

Il titolo di miglior banco espositore italiano è andato a Mb wine food di Michele Bardeggia di Fano, Pesaro e Urbino, che offre prodotti alimentari e vini tipici marchigiani; il miglior banco espositore straniero è stato individuato nel Gauchitos dell’Argentina, mentre il premio al banco più originale è andato a Prezione delizia di Paese di Chiaiano, Napoli.