Inaugurato il nuovo Centro per l’Impiego di Cesano Maderno

Si è tenuta nella giornata di ieri, lunedì 27 luglio, la cerimonia di taglio del nastro per la sede rinnovata del Centro per l’Impiego di Cesano Maderno, servizio della Provincia di Monza e della Brianza gestito da AFOL Monza Brianza, situata in corso Europa, 12/B.

Un progetto di rafforzamento territoriale

L’intervento si inserisce in un più ampio percorso di rafforzamento della rete territoriale dei servizi per il lavoro, realizzato nell’ambito del PNRR e avviato da AFOL Monza Brianza nel 2023 con l’apertura del Palazzo del Lavoro di Monza. Un percorso proseguito nel 2024 con l’attivazione della sede distaccata di Meda del CPI di Monza, e destinato a consolidarsi ulteriormente con il nuovo presidio di Vimercate.

L’inaugurazione

Dopo l’inaugurazione, Barbara Riva, Direttrice Generale di AFOL Monza Brianza, ha introdotto i saluti istituzionali, evidenziando il percorso di crescita e innovazione che sta interessando la rete dei Centri per l’Impiego del territorio e ringraziando tutti i soggetti che hanno contribuito alla realizzazione dell’intervento.

Sono seguiti gli interventi istituzionali di: Luca Santambrogio, Presidente della Provincia di Monza e della Brianza – Luigi Russo, Consigliere di Prefettura di Monza e della Brianza – Gianpiero Bocca, Sindaco di Cesano Maderno – Simona Tironi, Assessore Regionale all’Istruzione Formazione Lavoro.

Spazi e investimenti

Grazie a un investimento di 1,8 milioni di euro, il Centro per l’Impiego di Cesano Maderno dispone oggi di spazi più ampi, moderni ed efficienti: la superficie è passata da 478 a 625 mq, con 20 postazioni operative. La riqualificazione ha permesso di coniugare l’ampliamento degli spazi con un importante efficientamento energetico, rendendo il Centro più moderno, sostenibile e funzionale per cittadini e operatori.

Un presidio per il territorio

Questo Centro per l’impiego rappresenta un presidio strategico per un territorio che comprende otto Comuni e oltre 124 mila cittadini in età lavorativa. Nel 2025 il Centro ha preso in carico oltre 4.000 persone, registrando una crescita di quasi il 30% rispetto all’anno precedente, mentre la rete degli Sportelli Lavoro collegata alla sede ha garantito oltre 4.300 servizi di orientamento specialistico e contribuito all’inserimento lavorativo di 427 cittadini.

Dichiarazioni istituzionali

Luca Santambrogio, Presidente della Provincia di Monza e della Brianza

«L’inaugurazione della nuova sede del Centro per l’Impiego di Cesano Maderno è un ulteriore tassello del percorso di potenziamento dei servizi al lavoro avviato nel 2023 con il Palazzo del Lavoro di Monza e proseguito nel 2024 con la sede distaccata di Meda. Con un investimento di 1,8 milioni di euro abbiamo ampliato e reso più efficiente questa struttura, che oggi offre spazi più moderni e funzionali, capaci di rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze di cittadini e imprese del territorio. Continuiamo così a costruire, insieme ad AFOL Monza e Brianza, una rete di servizi sempre più solida, vicina alle persone e attenta alla sostenibilità».

Simona Tironi, Assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro

«L’inaugurazione del rinnovato Centro per l’Impiego di Cesano Maderno rappresenta un investimento concreto sulla qualità dei servizi pubblici per il lavoro e sulla capacità delle istituzioni di essere sempre più vicine ai cittadini e alle imprese. In Lombardia stiamo rafforzando una rete moderna, efficiente e capillare, in grado di accompagnare le persone nei percorsi di orientamento, formazione e inserimento lavorativo, rispondendo con tempestività ai fabbisogni del territorio. Grazie alle risorse del PNRR e alla collaborazione con Province e AFOL, continuiamo a costruire un sistema che mette al centro il valore delle competenze e crea opportunità reali di crescita per le comunità locali. Questo Centro è la dimostrazione di come investire nei servizi per il lavoro significhi investire nello sviluppo, nella competitività e nella coesione sociale della Lombardia».

Gianpiero Bocca, Sindaco di Cesano Maderno

«La riqualificazione del Centro per l’Impiego rappresenta un investimento strategico per Cesano Maderno poiché consentirà di disporre di una sede più moderna, funzionale ed efficiente, in grado di offrire un supporto qualificato per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e per la formazione professionale. Il lavoro è uno dei principali fattori di crescita, inclusione e sviluppo della nostra comunità: per questo accogliamo con soddisfazione un intervento che rafforza un servizio essenziale, in linea con la vocazione di Cesano Maderno come città dinamica, in crescita e capace di investire sul valore delle persone e delle loro competenze».

Marcello Correra, Amministratore Unico di AFOL Monza Brianza