Inaugurato il parco dedicato a Luca Sala, donato un defibrillatore

Inaugurato il parco dedicato a Luca Sala, tra via Pallavicini e Montale a Desio. Donato un defibrillatore.

Parco dedicato a Luca Sala, donato un defibrillatore

"Grazie all’interessamento del Comitato di quartiere San Giovanni, quest’area ha davvero cambiato forma e, attraverso il progetto di bilancio partecipativo Sportiva-mente, votato dai cittadini, abbiamo riqualificato l’area e realizzato un campo di pallavolo e uno di calcio a cinque, oltre a quello da basket" ha ricordato l’assessore ai Quartieri, Giorgio Gerosa. Durante il pomeriggio è stato anche inaugurato il defibrillatore donato dalla mamma di Luca Sala, Carla Conti, insieme ad Aido.

"Luca ha lasciato un vuoto enorme"

"Chi, come me, ha conosciuto Luca, lo ricorda come un ragazzo solare, pieno di voglia di vivere e amante dello stare insieme e dello sport, in particolare del basket e del calcio: ha lasciato un vuoto enorme" ha detto il sindaco Roberto Corti.

"Il defibrillatore è un apparecchio salvavita - ha ricordato l’assessore all’Ambiente e medico Stefano Guidotti - Le statistiche hanno dimostrato che un intervento effettuato entro cinque minuti dall’episodio, con un defibrillatore, nel 50 per cento dei casi fa la differenza. Fondamentale anche che tutti imparino a usarlo". Proprio un arresto cardiaco era stato fatale nel 2007 a Luca Sala, deceduto a 31 anni durante una partita di basket al Palazzetto dello sport Aldo Moro di via San Pietro.

L'impegno di Aido: "Portare i defibrillatori sempre in più realtà"

Come ricordato da Francesco Sicurello, presidente di Aido, e da Pierluigi Brioschi, colonna dell’associazione: "Il nostro impegno è portare i defibrillatori sempre in più realtà". Il prossimo passo sarà "organizzare dei corsi per insegnare a usarlo" è la promessa dei rappresentanti del Comitato di quartiere. "Ancora una volta è emersa la grande generosità dei genitori di Luca, che hanno donato anche due canestri in piazza Don Giussani. Luca come cestista ha mosso i primi passi in Aurora, ho avuto anche io il piacere di giocare con lui in maniera amatoriale qualche volta" ha aggiunto Ivan Papaianni, presidente dell’Aurora Desio.