Inaugurato il percorso botanico al Parco Beretta Molla

Un percorso per valorizzare le specie arboree della grande aree verde di via Tre Venezie, a Meda. Domenica mattina, 2 marzo 2025, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del percorso botanico del Parco Beretta Molla, realizzato dall’Associazione cittadini quartiere Polo con il patrocinio e il contributo del Comune e il supporto degli sponsor, con l’intento di valorizzare il patrimonio verde e diffonderne la conoscenza tra adulti e bambini, attraverso sedici totem che descrivono nel dettaglio piante ed essenze.

«Inauguriamo con gioia questo progetto, frutto dell’impegno della nostra associazione che da anni si dà da fare per promuovere il territorio - ha detto Luisa Brusa, presidente dell’Associazione cittadini quartiere Polo - Ringrazio tutti i volontari che si sono adoperati perché questo sogno diventasse realtà, ma anche l’Amministrazione e gli sponsor per il loro supporto. Questo percorso è un’opportunità per apprezzare la biodiversità che ci circonda, imparando a difendere il nostro ambiente. E’ un luogo di conoscenza, cura e condivisione. Ci sono sia specie autoctone sia altre che hanno importanza per l’equilibrio ecologico. Con questo progetto vorremmo sensibilizzare tutti, in particolare le nuove generazioni, a prendersi cura della natura, che è un bene prezioso per il futuro».