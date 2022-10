Inaugurato il progetto "Desìo di casa"

Abitare, desiderare e collaborare sono i tre principi cardine di "Desìo di casa", il nuovo progetto di housing e reinserimento sociale realizzato da Pro Desio - Acli e alla cooperativa Novo Millennio.

Sono quattro gli appartamenti che ospiteranno il progetto di housing sociale

Abitare, desiderare e collaborare sono i tre principi cardine di "Desìo di casa", il nuovo progetto di housing sociale realizzato grazie all’impegno della cooperativa Pro Desio-Acli e alla cooperativa Novo Millennio. L’inaugurazione dei quattro appartamenti, rispettivamente due bilocali e due trilocali arredati, situati in via Garibaldi 81 è avvenuta nella mattinata di sabato 15 ottobre alla presenza del vice sindaco Andrea Villa, Alessandro Salvadori referente per i progetti di housing sociale all’interno di Fondazione Cariplo, Fabio Arosio presidente del Consiglio comunale e ad alcuni rappresentati del Consorzio Desio Brianza.

Le parole del presidente di Pro Desio-Alci Carlo Moscatelli

"Questo progetto è nato per rispondere ai sempre più importanti temi dell’emergenza abitativa e dell’inclusione sociale – spiega Carlo Moscatelli, presidente della cooperativa Pro Desio-Acli – Il risultato è stato raggiunto grazie alla collaborazione e alla sinergia tra le realtà del territorio, in particolar modo è necessario ringraziare Fondazione Cariplo, grazie alla quale è stato possibile ottenere un importo pari a 250mila euro, indispensabili per la buona riuscita del progetto". Presente anche don Gianni Cesena che ha benedetto i nuclei abitativi, sottolineando poi l’importanza dell’impegno dimostrato dalle associazioni del territorio. Al momento le abitazioni di via Garibaldi 81 ospiteranno un solo nucleo abitativo a cui, entro la fine dell’anno, si aggiungeranno altri individui bisognosi di tutela.